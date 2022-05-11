Аналитики подсчитали, когда зарплаты жителей Бурятии вырастут до 100 тысяч

Республика оказалась далеко не на дне рейтинга по росту зарплат



Эксперты провели исследование и подсчитали, когда половина жителей Бурятии будет зарабатывать 100 тысяч рублей. месяц. Исследование представило РИА Новости.



Бурятия заняла 42 место из 85-ти в рейтинге регионов по количеству лет, необходимому для достижения медианной зарплаты 100 тысяч рублей. Жителям республики придётся ждать этого 13,8 лет, подсчитали аналитики.



При этом среднегодовой темп роста зарплат за последние пять лет в Бурятии составлял 8,1 % ежегодно.



В прошедшем 2021 году номинальная зарплата в России выросла почти на десять процентов до 49 тысяч рублей в среднем на одного занятого (с учётом выплаты НДФЛ). При этом зарплаты очень сильно отличаются как от региона к региону, так и в отраслевом разрезе.



По оценкам РИА Новости, половина работников в России получает зарплату более 36 тысяч рублей в месяц (медианная зарплата), и соответственно половина получает менее чем 36 тысяч рублей в месяц. В отдельных регионах медианная зарплата намного выше среднероссийского уровня. Речь зачастую идёт об удалённых северных регионах и крупнейших федеральных городах, где цены намного выше средних по стране. При этом ни один регион России в первой половине 2022 года не смог похвастаться тем, что какое-то значительное количество людей имеют чистую зарплату выше 100 тысяч рублей в месяц. Поэтому ксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по количеству лет, необходимому для достижения медианной зарплаты в регионе 100 тысяч рублей в месяц.



Анализ производился с учётом темпов роста зарплат и разницы в розничных ценах.



Наилучшая ситуация с достижением половиной работников в регионе зарплаты 100 рублей в месяц наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе, где на рост потребуется менее 5,3 года. Второе и третье места в рейтинге занимают Чукотский автономный округ и Магаданская область, где срок составляет 6,3 года. Лидерство всех трех территорий определяется высокими зарплатами в добывающих отраслях. И сейчас у многих работников в этих регионах чистая номинальная зарплата превышает 100 тысяч рублей в месяц, однако цены в них столь высоки, что медианная зарплата с учетом покупательной способности там фактически составляет 55-70 тысяч рублей.



На четвёртом месте Амурская область (7,7 года), на пятом и шестом Санкт-Петербург (8,3 года) и Москва (8,3 года). Высокая позиция Амурской области объясняется строительством космодрома Восточный, газоперерабатывающего завода и газохимического комплекса. Это вызвало сильный подъем зарплаты в регионе, которая за пять лет выросла в 1,8 раза, что является лучшим результатом среди всех 85 субъектов России.



Ещё в семи регионах срок достижения медианной ежемесячной зарплаты 100 тысяч рублей находится в диапазоне от 8,8 до 10 лет. Таким образом, только 13 регионов могут похвастаться не слишком длительным ожиданием.



В среднем по России медианная зарплата достигнет 100 тысяч рублей примерно через 12 лет, при этом в 30 регионах для этого нужно более 15 лет. Замыкают рейтинг две кавказские республики, где, согласно официальной статистике, исторически невысокие зарплаты. В Кабардино-Балкарской Республике потребуется 19,7 лет, а в Чеченской Республике — аж 22,5 года. Также большой срок потребуется в Ивановской и Калининградской областях — более 19 лет в каждом из субъектов федерации.



В среднем в России зарплаты за последние пять лет росли на девять процентов ежегодно, и с 2016 года номинальные зарплаты увеличились в среднем по стране в 1,5 раза.



Самые высокие темпы роста зарплат наблюдаются в Амурской и Кемеровской областях, республиках Алтай и Дагестан. В этих четырех темпы роста превышали десять процентов. Это привело к значительному повышению мест регионов в рейтинге.



Самые низкие темпы роста зарплат зафиксированы в Hенецком автономном округе (+5,9 процента в среднем ежегодно за 5 последних лет), Ханты-Мансийском автономном округе — Югра (+6 процента) и Чеченской Республике (+6,5 процента).

