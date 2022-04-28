Трутнев призвал Улан-Удэнский ЛВРЗ начать выпускать контейнеры

«У нас как раз контейнеров не хватает», - заявил полпред президента в ДФО



Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод призвали начать выпускать контейнеры. Предложил это заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, который находится в Бурятии с рабочей поездкой.



- Предприятие живёт, работает, платит людям заработную плату. Мне кажется, что это здорово. Никаких санкций, никаких проблем предприятие не ощущает. Более того, мы сейчас разговаривали о расширении линейки продукции, говорили о том, что неплохо было бы освоить выпуск контейнеров. У нас как раз контейнеров не хватает. Объём перевозок на Дальний Восток резко увеличился и надо осваивать выпуск контейнеров в нашей стране. Нашим предприятиям нужно осваивать новые ниши, – сказал Юрий Трутнев.



Сейчас ЛВРЗ загружен заказами на сто процентов.



- Заказы поступают практически со всей страны – от Северной до Дальневосточной железных дорог, - подчеркнул директор завода Сергей Заборских. В 2022 году предприятие планирует увеличить объем произведённой продукции на 23%.



На заводе трудятся порядка пяти тысяч человек.



Завод занимается ремонтом железнодорожного тягового подвижного состава и производством запасных частей.



