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В Улан-Удэ сдаваемые в аренду квартиры окупятся в среднем за 22 года

В Улан-Удэ сдаваемые в аренду квартиры окупятся в среднем за 22 года
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Доходность от сдачи квартиры в аренду снижается

Специалисты федерального портала «Мир квартир» сопоставили среднюю стоимость квартиры со средней арендной ставкой в 70 городах России. Ценовые показатели по вторичному рынку недвижимости и рынку аренды были взяты из собственной аналитики портала Mirkvartir.ru. Затем был рассчитан годовой доход собственника. Поделив его на общую стоимость квартиры, аналитики получили показатель доходности в процентах, а обратная величина составила показатель окупаемости в годах. При расчётах не учитывались дополнительные затраты при выплате ипотеки, расходы на отделку и меблировку квартиры, коммунальные платежи, расходы на поиск арендатора и т.д.

Улан-Удэ находится на 35 месте по средней цене квартиры – она составляет 4 700 438 руб. при среднем значении по стране 5 174 859 руб. Ставка аренды составила 17642 руб/мес., доходность - 4,5% (средние по стране – 21282 и 4,9% соответственно). При такой цене и ставке аренды квартира в среднем окупится за 22,2 года. Это почти на два года больше среднего по России показателя в 20,3 года.

Самыми доходными оказались квартиры в Нижнем Тагиле, где средняя цена объекта на вторичном рынке составляет 2,3 млн рублей (самый низкий показатель среди городов с населением до 300 тыс. человек), а средняя арендная ставка – 15,6 тыс. рублей в месяц. Сдавая такую квартиру, владелец будет получать 8,3% годовых, а окупится жилье за 12 лет. Также хорошие показатели продемонстрировали Астрахань (доходность 8% и окупаемость 12,5 года), Якутск (7,2% и 13,9 года), Мурманск (7% и 14,3 года), Грозный (6,9% и 14,4 года), Тольятти (6,5% и 15,4 года), Череповец (6,4% и 15,6 года), Магнитогорск (6,4% и 15,7 года), Хабаровск (5,9% и 16,9 года) и Волгоград (5,9% и 17 лет).

Самый низкодоходный город страны – Москва: средняя квартира приносит всего 3,5% годовых и окупается за 28,4 года. Также не слишком выгодно покупать жилье под сдачу в Курске (3,6% и 27,5 года), Санкт-Петербурге (3,8% и 26,3 года), Белгороде (3,9% и 25,5 года), Владивостоке (3,9% и 25,3 года), Орле (4% и 24,7 лет), Чите (4,1% и 24,2 года), Набережных Челнах (4,1% и 24,2 года), Севастополе (4,2% и 24 года) и Казани (4,2% и 23,6 года).

- В последние годы доходность от сдачи квартиры в аренду снижается: в 2020 году средний по стране показатель составлял 6%, в 2021 – 5,5%, а в этом году упал еще на 0,6 процентных пункта. В частности, доходность в Москве последовательно падала с 4,2% в 2020-м до 3,7% в 2021-м и до 3,5% в 2022-м, в Петербурге – с 4,5% до 4,4% и 3,8% соответственно. Это произошло оттого, что цена продажи квартир на вторичном рынке увеличивалась быстрее, чем арендная плата, – объясняет генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. – Зато в Якутске за два года произошел рост доходности с 5,3% до 7,2% и сокращение срока окупаемости с 18,8 до 13,9 года, а в Сочи и Владимире показатели остались теми же.

Что характерно, всего полгода назад окупаемость квартиры в Улан-Удэ составляла 15,6 года. Согласно расчётам федерального портала «Мир квартир», опубликованным в октябре прошлого года, в Улан-Удэ доходность составляла 6,4% при цене квартиры (при условии, что квартира двухкомнатная и сдается без перерывов) 3 881 449 руб. и арендной ставке 20 692 руб./мес.
аренда жилья

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