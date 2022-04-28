Ремонтируют участок протяжённостью 4,5 км
В прошлом году в Бурятии завершили ремонт дороги Гусиноозёрск-Петропавловка-Закаменск-граница с Монголией с 272 по 282 км. В этом году начат ремонт участка с 282 по 286 км, который находится при въезде в город Закаменск. Средства выделены из Дорожного фонда республики, сообщили в минтрансе Бурятии.
Подрядчики уже приступили к снятию старого асфальта, отсыпке земельного полотна и устройству основания из щебеночно-песчаной смеси. Планируется и ремонт водопропускных труб. Следующим этапом будет укладка двухслойного асфальтобетонного покрытия.
Также на участке обустроят четыре остановочных пункта, установят перильное и барьерное ограждение.
Участок протяжённостью 4,5 км введут в эксплуатацию в этом году.
В Бурятии приступили к ремонту дороги вблизи Закаменска
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