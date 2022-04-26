Бурятия дополнительно получит миллиард рублей на дороги

Глава Бурятии назвал дороги, на ремонт которых потратят эти деньги



Бурятия получит из федерального бюджета дополнительный миллиард рублей на ремонт дорог. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.



- Друзья, отличная новость! Бурятия получит из федерального бюджета дополнительный миллиард рублей на ремонт дорог. Это прямое поручение нашего президента Владимира Владимировича Путина, - написал Цыденов.



Миллиард рублей направят на ремонт 40 км региональных дорог. Это проблемные участки, которые требуют обновления:



● Тресково-Шергино-Оймур-Заречье



● Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск – граница с Монголией



●Улан-Удэ-Романовка-Чита



●Северобайкальск-Новый Уоян-Таксимо,



●Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск и др.



Ввод этих участков планируется в 2022 году.



