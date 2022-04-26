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Бурятия дополнительно получит миллиард рублей на дороги

Бурятия дополнительно получит миллиард рублей на дороги
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Глава Бурятии назвал дороги, на ремонт которых потратят эти деньги

Бурятия получит из федерального бюджета дополнительный миллиард рублей на ремонт дорог. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.

- Друзья, отличная новость! Бурятия получит из федерального бюджета дополнительный миллиард рублей на ремонт дорог. Это прямое поручение нашего президента Владимира Владимировича Путина, - написал Цыденов.

Миллиард рублей направят на ремонт 40 км региональных дорог. Это проблемные участки, которые требуют обновления:

● Тресково-Шергино-Оймур-Заречье

● Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск – граница с Монголией

●Улан-Удэ-Романовка-Чита

●Северобайкальск-Новый Уоян-Таксимо,

●Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск и др.

Ввод этих участков планируется в 2022 году.

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