Глава Бурятии назвал дороги, на ремонт которых потратят эти деньги
Бурятия получит из федерального бюджета дополнительный миллиард рублей на ремонт дорог. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.
- Друзья, отличная новость! Бурятия получит из федерального бюджета дополнительный миллиард рублей на ремонт дорог. Это прямое поручение нашего президента Владимира Владимировича Путина, - написал Цыденов.
Миллиард рублей направят на ремонт 40 км региональных дорог. Это проблемные участки, которые требуют обновления:
● Тресково-Шергино-Оймур-Заречье
● Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск – граница с Монголией
●Улан-Удэ-Романовка-Чита
●Северобайкальск-Новый Уоян-Таксимо,
●Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск и др.
Ввод этих участков планируется в 2022 году.
Бурятия дополнительно получит миллиард рублей на дороги
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