В Бурятии число вакансий на удалёнке за год выросло в 2,5 раза







При этом жители Бурятии, отметившие удалённый формат работы как приоритетный, в 1 квартале 2022 года составили 15% от общего числа резюме соискателей (с января по март 2022 года в целом по краю было размещено около 18 тысяч резюме). Средние зарплатные ожидания этой категории работников – 40 тысяч рублей.



- Каждая четвёртая вакансия с удалёнкой в течение последних двух лет стабильно приходится на Москву. Меньше всего она распространена в регионах Дальнего Востока. При этом соискателей, которые рассматривают только удалённую работу, осенью 2021-го и зимой 2022 года было чуть больше миллиона. Работодатели порой вынуждены подстраиваться под запросы соискателей, которые настаивают на формате дистанционной или гибридной занятости. За 2021 год это требование вошло в топ приоритетов среди соискателей, а у IT-шников даже отодвинуло зарплату на второе место, - комментирует Елизавета Илюшина, руководитель пресс-службы hh.ru на Дальнем Востоке.





Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала вакансии с удалённым форматом работы, открытые в Бурятии в первом квартале 2021-го и 2022 года. Выяснилось, что количество предложений за год в республике увеличилось более чем в 2,5 раза – на 176%.В первом квартале 2022 года работодатели разместили около 6,8 тысяч вакансий для соискателей Бурятии. При этом доля вакансий с удалённым форматом работы составила 4% от общего числа предложений региона. В этот же период 2021 года часть «удалённых» вакансий составляла 2%.В целом число вакансий Бурятии, предлагающих удалённых формат занятости, за год выросло на 176%. Больше всего предложений размещено в профессиональных сферах: «IT», «Продажи» и «Административный персонал». Средняя предлагаемая работодателями заработная плата для «удалёнщиков» в регионе – 37,5 тысяч рублей.