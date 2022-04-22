В Улан-Удэ завершили крупную реконструкцию коллектора

Экономика, Фото: минстрой Бурятии

Работы по модернизации начались в 2020 году



В Улан-Удэ на улицах Пугачёва и Ключевская завершена реконструкция канализационного коллектора. Работы были начаты в 2020 году.



- В результате работ реконструировано более четырёх тысяч метров канализационного коллектора, обеспечивающего водоотведение для 1600 жителей города. На модернизацию объекта было направлено 155 миллионов рублей. Из них 93 миллиона рублей- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, а 62 миллиона рублей – доля МУП «Водоканал», - сообщает минстрой Бурятии.



Выполненные работы позволили снизить аварийность и обеспечить бесперебойную работу канализационного коллектора, а также сократить процент износа канализационных сетей в микрорайоне Мясокомбинат.

