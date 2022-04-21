Бурятия вошла в 30-ку рейтинга регионов по динамике рынка труда

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Безработных стало меньше, а рабочих мест больше



Бурятия заняла 26 место из 84-х в рейтинге регионов по динамике рынка труда. Исследование представило РИА Новости. Динамика рынка труда в рейтинге определяется как разница в среднегодовом количестве занятых в возрасте 15-72 года. При оценке динамики использованы данные по изменению численности работающих в 2020-2021 годах.



За год безработных в Бурятии стало на 2,6% меньше . За прошлый год в республике появилось 10,1 тысячи рабочих мест, подсчитали авторы исследования.



Такие изменения привели к резкому улучшению позиций Бурятии в рейтинге по динамике рынка труда. Если сейчас Бурятия находится на 26 месте, то год назад была на невысоком 57-м.



Лидером по абсолютной динамике занятых в 2021 году стала Республика Дагестан. В этом регионе за прошедший год число рабочих мест увеличилось на 79 тысяч или на 7,3%. Однако тут надо упомянуть два момента, во-первых, в 2020 году число рабочих мест в этом регионе сократилось на 120 тысяч, то есть столь большой рост смог компенсировать лишь две трети позапрошлогоднего сокращения. Во-вторых, несмотря на рост занятости, уровень безработицы в Республике Дагестан по-прежнему остается одним из самых высоких в России – 15,1% по итогам 2021 года, отмечает РИА Новости.



По абсолютному приросту числа работающих вторую позицию занимает Свердловская область, где занятость за год выросла почти на 50 тысяч человек. Несколько меньший прирост показали: Ростовская область (+43,2 тысяч занятых), Новосибирская область (+42,9 тысяч занятых) и Республика Башкортостан (+41,4 тысяч занятых). Также в первую десятку по абсолютному приросту числа работающих вошли: Красноярский край, Санкт-Петербург, Челябинская область, Волгоградская область и Ленинградская область. В целом первая десятка регионов за последний год обеспечила прирост чуть менее 430 тысяч занятых рабочих мест. Обращает на себя внимание, что в основном лидеры представлены промышленно развитыми регионами с большой долей обрабатывающих отраслей.



В 2021 году число занятых увеличилось в 77 регионах России, лишь в восьми - сократилось.



Соседние с Бурятией регионы - Иркутская область и Забайкальский край заняли в рейтинге 45 и 73 место соответственно.





