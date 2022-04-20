Третий мост через Уду строят в две смены
Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников кратко прокомментировал ход строительства третьего моста через Уду в Улан-Удэ.
- В марте на стапельной площадке приступили к ключевому этапу строительства — сборке металлического пролётного строения. «Улан-Удэстальмост» обеспечивает стройку всем необходимым материалом, - отметил Луковников.
По его словам, проблем с поставками деталей нет. Строительство идёт в две смены, в дневное и ночное время.
Мост строит подрядная организация ОАО «Хотьковский мост». Работы начались весной 2020 года, завершить их планируется в 2024 году. Общая стоимость объекта - 7,5 млрд рублей.
В Улан-Удэ нет проблем с поставками деталей для нового моста
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