В Улан-Удэ стало больше фирм с жёстким типом корпоративной культуры

Улан-удэнцы рассказали о предпочитаемом типе корпоративной культуры



С улучшением ситуации с коронавирусом в Улан-Удэ возросло число компаний с жёстким типом корпоративной культуры. Между тем работать в таких организациях хотели бы только 4% респондентов из города, говорится в исследовании портала SuperJob.



Жёсткий тип корпоративной культуры характеризует 11% компаний Улан-Удэ, выяснили авторы исследования. Напротив, 66% компаний, по мнению их менеджеров по персоналу, свойствен мягкий тип корпоративной культуры с ценностями взаимопомощи, доверия, честности по отношению к сотрудникам, клиентам и конкурентам.



Между тем работать в компании с жёстким типом корпоративной культуры хотели бы только 4% жителей Улан-Удэ, тогда как в организации, транслирующей доверие, поддержку и честность, — 81%. «Чем добрее почва, тем лучше урожай», — комментируют опрошенные. Ещё 15% затруднились дать точный ответ: «На предприятии должен быть порядок, без перекосов в сторону излишней мягкости или агрессивности».



Чем выше доход респондентов, тем чаще они принимают жёсткий тип корпоративной культуры: так, среди улан-удэнцев с высоким доходом её ценности разделяют 6%, а среди тех, кто зарабатывает около среднего, — только 2%. Кроме того, стремление к жёсткости в управлении также больше свойственно мужчинам (4% против 2% среди женщин) и молодёжи до 34 лет (4%).





