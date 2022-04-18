Улан-удэнцы рассказали о предпочитаемом типе корпоративной культуры
С улучшением ситуации с коронавирусом в Улан-Удэ возросло число компаний с жёстким типом корпоративной культуры. Между тем работать в таких организациях хотели бы только 4% респондентов из города, говорится в исследовании портала SuperJob.
Жёсткий тип корпоративной культуры характеризует 11% компаний Улан-Удэ, выяснили авторы исследования. Напротив, 66% компаний, по мнению их менеджеров по персоналу, свойствен мягкий тип корпоративной культуры с ценностями взаимопомощи, доверия, честности по отношению к сотрудникам, клиентам и конкурентам.
Между тем работать в компании с жёстким типом корпоративной культуры хотели бы только 4% жителей Улан-Удэ, тогда как в организации, транслирующей доверие, поддержку и честность, — 81%. «Чем добрее почва, тем лучше урожай», — комментируют опрошенные. Ещё 15% затруднились дать точный ответ: «На предприятии должен быть порядок, без перекосов в сторону излишней мягкости или агрессивности».
Чем выше доход респондентов, тем чаще они принимают жёсткий тип корпоративной культуры: так, среди улан-удэнцев с высоким доходом её ценности разделяют 6%, а среди тех, кто зарабатывает около среднего, — только 2%. Кроме того, стремление к жёсткости в управлении также больше свойственно мужчинам (4% против 2% среди женщин) и молодёжи до 34 лет (4%).
В Улан-Удэ стало больше фирм с жёстким типом корпоративной культуры
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экономика, 18.04.2022
Средства придут из резервного фонда правительства России
Экономика, 18.04.2022
Улан-удэнцы рассказали о предпочитаемом типе корпоративной культуры
На чаепития коллег на рабочем месте улан-удэнцы практически не жалуются
Минпромторг сообщил, насколько подешевело топливо
Почти бесплатные куры-несушки оказались очень востребованными у населения
Выросли цены на продукты, технику, отдых, медицинские услуги
Цена за «квадрат» движется к 80 тысячам рублей
Мост находится в пяти километрах от села Исинга
Кабмин должен справиться с задачей до 20 апреля
Решение об ограничениях принято для защиты внутреннего рынка
В целом по стране среднее предложение работодателей за год выросло на 2,5 тысячи
Под урожай этого года аграриями произведено 18,5 тысяч тонн семян
Сетевая торговля Бурятии в прошлом году развивалась опережающими темпами
Максимум составил более одной тысячи пассажиров в сутки
Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов поручил правительству и мэрии заняться проблемами пригородных СНТ и ДНТ