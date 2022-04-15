Улан-удэнцев на работе больше всего раздражают сплетни

На чаепития коллег на рабочем месте улан-удэнцы практически не жалуются
На работе в офисах улан-удэнцев чаще всего нервируют сплетни. А тех, кто трудится на удалёнке больше всего раздражает длительное игнорирование рабочих сообщений и отсутствие дисциплины, выяснил портал SuperJob.
При этом жители Улан-Удэ стали более терпимыми к привычкам коллег, как офисных, так и удалённых: за последние полтора года увеличилось число тех, кого в поведении сотрудников ничего не раздражает, говорится в исследовании.
Почти каждого четвёртого жителя Улан-Удэ (26%) в коллегах ничего не раздражает: «Все профессионалы, приятно работать». Каждому десятому (10%) не нравятся пустые разговоры и сплетни сослуживцев, каждому одиннадцатому (9%) – курение. По 5% опрошенных признаются, что негативные эмоции у них вызывают такие привычки коллег, как лень и халатность в работе. Чаепития и приём пищи на рабочем месте не нравятся 4% жителей Улан-Удэ. По 3% сообщили, что их раздражает хамство, громкая речь, медлительность, лицемерие и бесцеремонность коллег. Безответственность, перекладывание работы на других и отсутствие дисциплины назвали главными раздражающими привычками сослуживцев по 3% респондентов. По 1% отметили опоздания и высокомерие.
Число тех, кого ничего не раздражает в сотрудниках на удалёнке, выше и составляет 47%. Наиболее раздражающими привычками дистанционных коллег чаще всего называли игнорирование сообщений (или слишком долгие ответы на них) и отсутствие дисциплины: их отметили по 6% опрошенных. По 4% в удалённых работниках раздражают звонки и сообщения после окончания рабочего дня, недоступность для связи и лень. Ещё 5% отметили, что дистанционные сотрудники слишком несамостоятельны и часто отвлекают офисных коллег своими просьбами, по 2% — что коллеги на удаленке нервируют их непунктуальностью, медлительностью, а также чаепитиями и едой во время онлайн-связи.
Мужчины более толерантны к привычкам и соседей по офису, и удаленных работников: они заметно чаще, чем женщины, сообщают, что в сослуживцах их совершенно ничего не раздражает. Женщин чаще, чем мужчин, в офисных коллегах нервирует курение и громкая речь, а в удалённых — игнорирование сообщений, отсутствие дисциплины, звонки по окончании рабочего дня и несамостоятельность. Мужчины же чаще негативно реагируют на некомпетентность сотрудников по офису.
Улан-удэнцев на работе больше всего раздражают сплетни
Экономика, Фото:
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