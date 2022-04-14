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В марте инфляция в Бурятии достигла почти 9%

В марте инфляция в Бурятии достигла почти 9%
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Выросли цены на продукты, технику, отдых, медицинские услуги

Бурятстат представил данные об индексе потребительских цен в республике за март. По официальным данным, инфляция составила 8,9%.

Такова официальная статистика от Бурятстата по итогам марта:

Значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удорожание овощей. Наибольшее повышение цен отмечено на бананы – на 31 %, груши – на 30,6 %, капусту белокочанную – на 26,9 %, виноград – на 25,1 %, помидоры свежие – на 18,4 %, картофель – на 17,4 %, ягоды замороженные – на 15,2 %, сухофрукты – на 15 %, лук репчатый – на 13,2 %. В то же время Бурятстат зафиксирован снижение цен на огурцы на 24,7 %.

В группе макаронных и крупяных изделий также стали дороже все наблюдаемые товары. Более всего прибавили в цене рис шлифованный на 17,1 %, вермишель – на 13,1 %, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта – на 12,3 %, крупа овсяная и перловая – 11,2 %, крупа гречневая – 8,8 %, овсяные хлопья «Геркулес» - 8,6 %, крупа манная – 6,4 %, горох и фасоль – 6,2 %.

Также увеличились цены на кофе натуральный растворимый на 38,9 %, кофе натуральный в зёрнах и молотый – на 37,3 %, сахар – на 31,9 %, чай чёрный байховый – на 29,7 %, масло оливковое – на 20,7 %, консервы мясные – на 17,3 %, чай черный байховый пакетированный – на 15,1 %.

Среди непродовольственных товаров значительное повышение цен отмечено на электротовары и другие бытовые приборы. Так, дрели электрические подорожали на 40,8 %, холодильники двухкамерные – на 40,7 %, машины стиральные автоматические – на 39,8 %, миксеры и блендеры – на 36,7 %, плиты бытовые – на 30,4 %, машины швейные – на 28,8 %, электрочайники – на 25,5 %, электропылесосы напольные – на 25,1 %, электроутюги – на 24,1 %.

Увеличились цены на моноблоки на 47,4 %, наушники беспроводные – на 38,3 %, мониторы для настольного компьютера – на 35,2 %, смартфоны – на 27,5 %, флеш-накопители USB – на 26,6 %, ноутбуки – на 23,5 %, телевизоры – на 22,1 %, компьютеры планшетные – на 18,2 %.

В группе моющих и чистящих средств подорожали порошок стиральный на 30,8 %, мыло хозяйственное – на 22,2 %, жидкие чистящие средства – на 12,5 %, дезинфицирующее средство – на 9 %, туалетное мыло – на 4,2 %.

Среди прочих непродовольственных товаров увеличились цены на легковые автомобили иностранной марки новые в 1,5 раза, мотоциклы без коляски – в 1,4 раза, кольца обручальные – на 37,5 %, триммеры – на 37,4 %, фотоаппараты – на 29,8 %, лопаты садовые – на 28,3 %, велосипеды для дошкольников – на 26,7 %.

Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам, повысились на 18,1 %.

В марте 2022 года значительные изменения зарегистрированы в группе медицинских услуг. Так, цена за гастроскопию (ФГДС, ЭГДС) стала дороже на 23,5 %, первичный консультативный прием у врача специалиста – на 16,4 %, удаление зуба под местным обезболиванием – на 15,7 %, физиотерапевтическое лечение – на 12,4 %, ультразвуковое исследование брюшной полости – на 7,9 %.

Плата за пользование потребительским кредитом увеличилась в 1,5 раза.

Среди услуг туризма и отдыха подорожали путёвки на отдых в Турцию в 2,0 раза, Египет – в 1,7 раза, санаторий – на 7,9 %.

Повышение цен также отмечено на ксерокопирование документа в 1,6 раз, химчистку мужского костюма – на 24 %, шиномонтаж колес легкого автомобиля – на 15,8 %, установку пластиковых окон – на 14,8 %, маникюр – на 14,5 %, печать цветных фотографий – на 13,7 %, прививку животного – на 13,6 %, услуги организатора проведения торжеств – на 13 %.





инфляция цены на продукты питания

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