Цена за «квадрат» движется к 80 тысячам рублей
Министерство строительства России утвердило среднерыночную стоимость одного квадратного метра жилья в регионах на второй квартал 2022 года.
В Бурятии средняя рыночная стоимость одного «квадрата» установлена на уровне 76 711 рублей.
По сравнению с первым кварталом (70 368 рублей) рост составил 9%.
В соседних регионах – в Забайкальском крае и Иркутской области – норматив составил 88 297 и 83 021 тысяч рублей соответственно.
Кстати, для Москвы установлена нормативная стоимость жилья в размере 156 613 тысяч рублей за «квадрат». При этом, согласно проекту приказа планировался и вовсе показатель 265 тысяч рублей за один квадратный метр.
Показатели нормативной стоимости одного квадратного метра применяются для расчёта размеров социальных выплат на приобретение или строительство жилых помещений за счёт средств федерального бюджета. Кроме того, эти нормативы применяются для расчётов межбюджетных трансфертов.
Как сообщалось в официальном телеграм-канале министерства, минстрой впервые определил показатели средней рыночной стоимости квадратного метра жилья по новой методике, основанной на средневзвешенной цене квадратного метра общей площади жилого помещения на первичном и вторичном рынках. За исключением Дальнего Востока, где средняя рыночная стоимость помещения устанавливается по первичному рынку жилья.
Минстрой РФ повысил рыночную стоимость жилья в Бурятии
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