В Бурятии отремонтируют мост через реку Алтан

Экономика, Фото: предоставлено минстроем Бурятии

Мост находится в пяти километрах от села Исинга



В Еравнинском районе Бурятии отремонтируют мост через реку Алтан. Мост находится в пяти километрах от села Исинга на региональной дороге, соединяющей Заиграевский, Хоринский, Еравнинский и Баунтовский эрайоны.



На объекте приведут к нормативу опоры моста, пролётные строения, проезжую часть и подходы, сообщили в минстрое Бурятии.



Кроме того, в Бурятии в этом году стартует ремонт ещё четырех мостов. Так, в Курумканском районе приступят к капитальному ремонту мостового перехода через реку Аргада. В Заиграевском районе начнут работы на 1 км автодороги Гортоповский мост - Верхние Тальцы- Хоринск. В Бичурском районе - на 81 км автодороги Мухоршибирь- Бичура- Кяхта. В Прибайкальском районе приведут в порядок мост через реку Итанца в селе Лиственничное.



Продолжается работа по разработке проектной документации на ремонт мостов и путепроводов на последующие годы.

