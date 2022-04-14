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В Бурятии отремонтируют мост через реку Алтан

В Бурятии отремонтируют мост через реку Алтан
Экономика,  Фото:предоставлено минстроем Бурятии
Мост находится в пяти километрах от села Исинга

В Еравнинском районе Бурятии отремонтируют мост через реку Алтан. Мост находится в пяти километрах от села Исинга на региональной дороге, соединяющей Заиграевский, Хоринский, Еравнинский и Баунтовский эрайоны.

На объекте приведут к нормативу опоры моста, пролётные строения, проезжую часть и подходы, сообщили в минстрое Бурятии.

Кроме того, в Бурятии в этом году стартует ремонт ещё четырех мостов. Так, в Курумканском районе приступят к капитальному ремонту мостового перехода через реку Аргада. В Заиграевском районе начнут работы на 1 км автодороги Гортоповский мост - Верхние Тальцы- Хоринск. В Бичурском районе - на 81 км автодороги Мухоршибирь- Бичура- Кяхта. В Прибайкальском районе приведут в порядок мост через реку Итанца в селе Лиственничное.

Продолжается работа по разработке проектной документации на ремонт мостов и путепроводов на последующие годы.
мост

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