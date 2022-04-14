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Бурятская таможня напомнила об ограничении по подсолнечному маслу

Бурятская таможня напомнила об ограничении по подсолнечному маслу
Экономика,  Фото:pixabay.com
Решение об ограничениях принято для защиты внутреннего рынка

Бурятская таможня напомнила о том, что завтра, 15 апреля вступают в силу ограничения на экспорт подсолнечного масла. Экспортировать этот продукт смогут лишь компании, получившие квоту.

- С 15 апреля решением правительства РФ введена квота на поставки за рубеж подсолнечного масла, жмыха и твёрдых остатков из семян подсолнечника. На масло установили лимит объёма в 1,5 миллиона тонн, на жмых – 700 тысяч тонн. Квота будет действовать до 31 августа этого года, - сообщает пресс-служба Бурятской таможни.

Также с 1 апреля по 31 декабря правительство России запретило вывозить из страны семена рапса и подсолнечника. Однако данное ограничение не коснётся вывоза рапса и подсолнечника в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – Армению, Казахстан, Беларусь, Киргизию.

Также разрешено экспортировать семена пшеницы и меслина, ржи, ячменя, кукурузы в страны ЕАЭС, но при наличии лицензии министерства промышленности и торговли РФ.

Другая мера касается вывоза сои и соевого шрота. Так, с 1 апреля по 31 августа экспорт соевых бобов и соевого шрота разрешён только через пункты пропуска в Дальневосточном федеральном округе. Исключения составят поставки продукции в страны ЕАЭС в качестве гуманитарной помощи и в рамках международных межправительственных соглашений.

Кроме того, с 1 мая по 31 августа будут действовать таможенные пошлины на экспорт подсолнечного шрота и масличного льна за пределы ЕАЭС. Размер таможенной пошлины на вывоз масличного льна составит 20%, но не менее 100 долларов США за тонну. Экспорт подсолнечного шрота будет облагаться пошлиной с плавающей ставкой.

Квотирование экспорта подсолнечного масла вводится в связи с резким ростом мировых цен на подсолнечное масло и масличные, что привело к повышенному спросу на российскую продукцию. Ограничение экспорта направлено на защиту внутреннего рынка.

Квота на экспорт подсолнечного масла из РФ распределена между 54 компаниями, сообщает «Интерфакс». «Наиболее крупные доли в квоте предоставлены ведущим экспортерам подсолнечного масла: «ЭФКО» получила 239,7 тыс. тонн, «Астон» - 178,7 тыс. тонн, «Русагро» - 137,4 тыс. тонн, «Каргилл» - 135,6 тыс. тонн, «Юг Руси» - 133,1 тыс. тонн», - уточняет издание. 
экспорт Таможня

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