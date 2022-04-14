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По уровню предлагаемой зарплаты Бурятия заняла 27 место

По уровню предлагаемой зарплаты Бурятия заняла 27 место
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В целом по стране среднее предложение работодателей за год выросло на 2,5 тысячи

Служба исследований hh.ru проанализировала изменения средних предлагаемых зарплат в регионах России. В целом по стране среднее предложение работодателей за год выросло на 2 522 рубля: с 50 258 рублей в марте 2021 года до 52 780 рублей в марте 2022 года.

По уровню предлагаемых в марте этого года зарплат первое место занимает Чукотский АО (81 051 рубль), на втором месте с небольшим отставанием - Магаданская область (80 403 рубля), на третьем - Ямало-Ненецкий АО (76 671 рубль). Республика Бурятия заняла 27 место по уровню средней предлагаемой зарплаты в стране.


Лидерами по приросту зарплатных предложений стали Забайкальский край (+5 463 рубля, до 59 640 рублей), Брянская область (+4 826 рубля, до 47 088 рублей), Ленинградская область (+4 762 рубля, до 50 468 рублей), Республика Карелия (+4 619 рублей, до 46 435 рублей), Свердловская область (+4 547 рублей, до 48 957 рублей) и Приморский край (+4417 рублей, до 60 118 рублей).

Бурятия не попала также в топ-20 и по годовому приросту заработной платы, заняв 54 место по стране (+1837 рублей, до 49 644 рублей).



заработная плата

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