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Иркутская область обеспечила себя элитными семенами зерновых и зернобобовых

Иркутская область обеспечила себя элитными семенами зерновых и зернобобовых
Экономика,  Фото:pixabay.com
Под урожай этого года аграриями произведено 18,5 тысяч тонн семян

В семеноводческих хозяйствах Иркутской области под урожай 2022 года произведено 18,5 тысяч тонн элитных семян зерновых и зернобобовых культур. Это на 19% выше, чем заявленная потребность сельхозтоваропроизводителей региона, сообщает пресс-служба областного правительства.

– Всего под урожай 2022 года засыпано 145,2 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых культур, это на 8% больше запланированного. В регионе установилась благоприятная погода, начались работы по подготовке семенного материала к посеву. Под урожай этого года подготовлено также 191,2 тысяч га паров, вспахано 147,5 тысяч га зяби. По итогам прошлого года введено в оборот 18,3 тысяч га неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, посеяно 1,4 тысяч га озимой ржи, – рассказал первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов.

Сообщается, что готовность техники к проведению весенних полевых работ на 2,2% выше, чем на аналогичную дату прошлого года и по отдельным видам техники составляет 95%.

Аграрии Иркутской области нацелены в этом году обеспечить неснижение объёмов производства продукции растениеводства. Так, планируется увеличить посевную площадь и яровой сев, в том числе под зерновыми и масличными культурами. Общая посевная площадь в этом году составит 704,8 тысяч га, что на 9,1 тысяч больше уровня 2021 года, а яровой сев возрастёт на 15,4 тысяч и составит 620,7 тысяч га.

сельское хозяйство

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