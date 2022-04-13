Жителям Бурятии потребуется почти три года, чтобы накопить на б/у машину

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Аналитики отмечают, что скоро автомобиль станет не простым средством передвижения, а роскошью



Эксперты автомобильного сайта Дром рассчитали, сколько времени россиянам нужно откладывать деньги, чтобы накопить на подержанный автомобиль. Оказалось, что жителям Бурятии на это потребуется почти три года, при условии, что откладывать нужно 50% своего дохода.



В 2022 году средняя стоимость подержанного автомобиля в Бурятии достигла 720 тысяч рублей, а средняя зарплата составила 44,3 тысяч рублей в месяц, отмечают авторы исследования.



Таким образом, при средней заработной плате, откладывая половину дохода, накопить на б/у машину получится не раньше, чем через 2 года и 8 месяцев. При этом относительно прошлого года средняя стоимость б/у автомобилей в республике увеличилась на 36%, а зарплата выросла всего на 6%.



- Если пять лет назад на подержанный автомобиль можно было накопить за два года, то сейчас на это потребуется практически в два раза больше времени. Автокредиты при текущей ключевой ставки ЦБ могут доходить до 40-50% годовых. В таких условиях скоро автомобиль станет не простым средством передвижения, а роскошью, — отметил аналитик автомобильного сайта Дром Алексей Гришин.



В среднем по стране россиянам нужно откладывать деньги 3,6 года, чтобы накопить на подержанный автомобиль. Быстрее всего подержанную машину смогут купить жители Москвы и Санкт-Петербурга — накопить на авто у них получится меньше, чем за три года. Дольше всего откладывать деньги потребуется в Республике Ингушетия (4 года) и Кабардино-Балкарской Республике (4,1 года).



