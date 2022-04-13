Стартовал проект «Единой России» по импортозамещению «Выбирай своё»

Работа по импортозамещению в Бурятии идёт полным ходом
«Единой Россией» дан старт партийному проекту, который направлен на импортозамещение и индустриализацию. Проект называется «Выбирай своё». Координировать его предстоит заместителю руководителя фракции ЕР в Госдуме Сергею Морозову. Общественный совет будет работать под руководством гендиректора корпорации «Ростех» Сергея Чемезова.
По словам руководителя центрального исполкома «Единой России» Александра Сидякина, проект должен решить ряд задач, связанных с сохранением рабочих мест и удовлетворением спроса. Кроме того, он призван обеспечить продовольственную и технологическую безопасность страны, пишет rostovgazeta.ru.
«Третья задача обозначена в нашей народной программе», - уточнил Сидякин.
По словам Сергея Морозова, партпроект предусматривает работу по двадцати направлениям.
«Мы должны наладить производство товаров и услуг, не уступающих мировым», - подчеркнул он.
Задача проекта заключается в защите прав предпринимателей и их поддержке. Речь идет о консолидации вокруг проекта общественных, некоммерческих организаций, органов власти, людей с активной жизненной позицией.
В числе основных направлений партпроекта - технологический информационный суверенитет России, который нуждается в развитии.
Ещё одна тема связана с лекарственным обеспечением.
По словам члена комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгения Нифантьева, российские производители имеют технологическую возможность производить 405 международных непатентованных наименований препаратов из списка, в который входят жизненно необходимые и важнейшие. Аптеки реализуют около 60 процентов упаковок лекарственных препаратов, произведенных в России.
«Оборудование на наших заводах зачастую более современное в связи с тем, что они построены в последние 10 лет», - утверждает Нифантьев.
Что касается сферы производства детских товаров, по словам координатора партпроекта «Крепкая семья», первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой, её предлагается построить по принципу «одного окна», чтобы родители имели возможность обратиться с любым вопросом.
«Основная задача сейчас - обеспечить доступность заменителей грудного молока, так как на это есть очень высокий запрос», - отмечает она.
Инициатива «Единой России», направленная на создание проекта по импортозамещению, поддержана в Минпромторге, сообщает сайт партии ER.RU.
По информации Сергея Морозова, общественными партнёрами нового проекта «Единой России» предстоит стать «Опоре России», «Деловой России», Российскому союзу промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палате РФ.
Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Народном Хурале Республики Бурятия Александр Бардунаев отметил:
«Работа по импортозамещению в Бурятии идёт полным ходом. Бурятские предприятия делают все, чтобы заменить зарубежное сырье местным, а республика максимально усиливает их поддержку.
В рамках региональной разработки импортозамещающего товара местная компания «Салют Орто» презентовала коленный модуль, сделанный в Бурятии, тем самым предложив российскому рынку уникальную альтернативу коленных модулей западных поставщиков для изготовления протезов нижних конечностей.
Байкальский текстильный комбинат, являющийся единственным предприятием в Сибири и на Дальнем Востоке, не зависит от импорта, т.к. занимается производством суровой и крашеной шерстяной пряжи. Свою пряжу компания поставляет в местную компанию «Ажур-Текс» для изготовления продукции, по качеству ничуть не уступающей зарубежным аналогам. Напомню, что «Ажур-Текс» остается одной из немногих компаний на российском рынке, которая производит качественный трикотаж с натуральным составом. И это только некоторые из наших производителей, которые выходят на новый уровень и готовы заменить импортные товары на свои собственные».
Стартовал проект «Единой России» по импортозамещению «Выбирай своё»
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