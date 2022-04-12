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В иркутском аэропорту снизился международный пассажиропоток снизился

В иркутском аэропорту снизился международный пассажиропоток снизился
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Причиной стало закрытие международного воздушного пространства для российских авиакомпаний

Международный пассажиропоток в аэропорту Иркутска снизился за последние два месяца.

- C 1 февраля по 31 марта было обслужено 329 390 человек. Из них 24 346 прибыли и отправились международными рейсами, что на 70,7% ниже показателей допандемийного периода. Статистика по внутренним линиям выросла на 0,5%, - сообщает пресс-служба аэропорта.

За аналогичный период 2020 года иркутский аэропорт осуществил перевозку 327 783 пассажиров. 244 751 человек – пассажиры внутренних направлений, 83 032 путешественника летели международными рейсами.

Главным фактором падения пассажиропотока стало закрытие международного воздушного пространства для российских авиакомпаний. Ограничения привели к отмене и сокращению регулярных и чартерных рейсов в туристических направлениях.

На сегодняшний день из международного аэропорта Иркутск осуществляются вылеты только в часть стран ближнего зарубежья.


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