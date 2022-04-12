На поддержку здравоохранения Бурятия получит ещё 373 млн

Распоряжение об этом подписал председатель правительства России



Российские регионы дополнительно получат свыше 35,1 млрд рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием жителям бесплатной медицинской помощи. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Бурятии направлено 372,9 млн рублей.



Средства предусмотрены из нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования его территориальным фондам в 74 регионах.



Прошлый год и начало текущего были крайне непростыми для системы здравоохранения. С увеличением числа заболевших выросла и финансовая нагрузка на медицинские учреждения. Ведь они оказывали помощь большему количеству пациентов, закупали необходимые им лекарства и проводили исследования.



- Федеральное финансирование компенсирует возросшие расходы. Больницы и поликлиники и дальше смогут стабильно работать, чтобы граждане могли получить медицинскую помощь бесплатно, – сказал глава правительства.



Также в регионах разработаны программы медицинской реабилитации.



- В Бурятии, в свою очередь, подготовлена и в настоящее время находится на согласовании в минздраве России региональная программа «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», - рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

