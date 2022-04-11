Улан-удэнский аэропорт осмотрели федеральные эксперты

Экономика, Фото: предоставлено минэкономики Бурятии

Члены рабочей группы познакомились с работой аэропорта



Аэропорт «Байкал» посетили эксперты федерального центра компетенций, сообщили в минэкономики Бурятии.



Ранее улан-удэнский аэропорт вошёл в число предприятий участников национального проекта «Производительность труда». Поэтому 6 апреля эксперты АНО «Федеральный центр компетенций» из Москвы прилетели в Улан-Удэ для очного отбора.



- Члены рабочей группы познакомились с работой аэропорта, осмотрели зоны регистрации и досмотра пассажиров, багажную зону, зоны ожидания перед вылетом. Кроме того, были продемонстрированы зоны наземного обслуживания бортов, система подвоза пассажиров к трапу самолета, взлётно-посадочные полосы, - сообщили в минэкономики.



На совещании федеральные эксперты презентовали завершённые проекты по внедрению бережливого производства в аэропортах Хабаровска, Казани, Абакана.



Аэропорт «Байкал», став участником национального проекта «Производительность труда», получит поддержку со стороны экспертов по внедрению лучших практик.

