В Бурятии материалы по закрывшимся из-за санкций магазинов ушли в прокуратуру

В условиях введения санкций в Бурятии ведётся оперативный мониторинг ситуации на рынке труда. Отслеживается ситуация на предприятиях, которые переходят в режимы неполной занятости. Для предотвращения нарушений работодателями закона о занятости населения организована работа по сбору информации о планируемых сокращениях, высвобождениях, ликвидациях и изменениях условий труда.
- Так, по четырёх организациям направлены соответствующие материалы в прокуратуру республики. Это Adidas и Reebok, расположенные в ТЦ «Capital Mall», а также Bershka (ТЦ «Forum»), H&M (ТЦ «Пионер»), - сообщили в правительстве Бурятии.
Ситуацию на рынке труда обсудили на оперштабе по экономике, прошедшем 4 апреля в правительстве Бурятии.
Исторический минимум по безработице
Власти Бурятии заявили о том, что зарегистрирован исторический минимум по безработице.
- На сегодняшний день в базе данных Центра занятости республики содержится 16 тысяч вакансий, за 1,5 месяца их количество выросло на 2 тысячи. Соответственно снижается уровень безработицы – сейчас он ниже исторически минимального значения 2013 года, - говорится в сообщении правительства Бурятии.
В органах службы занятости населения, на 1 апреля, зарегистрировано 3889 безработных. Это на 848 человек меньше, чем тремя месяцами ранее.
- На сегодняшний день в базе данных органов службы занятости содержится более 16 тысяч вакансий, которыми оперируют центры занятости для трудоустройства наших граждан, что в сравнении с серединой февраля текущего года больше на 2028 единиц. За 2022 год численность граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в поиске работы составила 4105 человек, - сообщил руководитель республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев.
Сейчас особое внимание уделяется системообразующим, крупным предприятиям, где отслеживается ситуация по вводу различных режимов работы.
Спасли от закрытия АЗС
Правительство Бурятии держит на контроле функционирование предприятий и организаций республики. Особое внимание уделяется районам. Под угрозой закрытия была АЗС в посёлке Таксимо. Но вовремя принятые меры позволили избежать этого. По словам зампредседателя правительства Евгения Луковникова, таким образом рабочие места будут сохранены.
- Там вопрос не только в местах рабочих, но и в снабжении топливом. Спасибо за проведённую работу. Заправка имеет большое социальное значение для посёлка, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Правительство Бурятии держит на контроле функционирование предприятий и организаций республики. Особое внимание уделяется районам. Под угрозой закрытия была АЗС в посёлке Таксимо. Но вовремя принятые меры позволили избежать этого. По словам зампредседателя правительства Евгения Луковникова, таким образом рабочие места будут сохранены.
- Там вопрос не только в местах рабочих, но и в снабжении топливом. Спасибо за проведённую работу. Заправка имеет большое социальное значение для посёлка, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.