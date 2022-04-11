В Бурятии материалы по закрывшимся из-за санкций магазинов ушли в прокуратуру





Спасли от закрытия АЗС



Правительство Бурятии держит на контроле функционирование предприятий и организаций республики. Особое внимание уделяется районам. Под угрозой закрытия была АЗС в посёлке Таксимо. Но вовремя принятые меры позволили избежать этого. По словам зампредседателя правительства Евгения Луковникова, таким образом рабочие места будут сохранены.



- Там вопрос не только в местах рабочих, но и в снабжении топливом. Спасибо за проведённую работу. Заправка имеет большое социальное значение для посёлка, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.





В условиях введения санкций в Бурятии ведётся оперативный мониторинг ситуации на рынке труда. Отслеживается ситуация на предприятиях, которые переходят в режимы неполной занятости. Для предотвращения нарушений работодателями закона о занятости населения организована работа по сбору информации о планируемых сокращениях, высвобождениях, ликвидациях и изменениях условий труда.- Так, по четырёх организациям направлены соответствующие материалы в прокуратуру республики. Это Adidas и Reebok, расположенные в ТЦ «Capital Mall», а также Bershka (ТЦ «Forum»), H&M (ТЦ «Пионер»), - сообщили в правительстве Бурятии.Ситуацию на рынке труда обсудили на оперштабе по экономике, прошедшем 4 апреля в правительстве Бурятии.Власти Бурятии заявили о том, что зарегистрирован исторический минимум по безработице.- На сегодняшний день в базе данных Центра занятости республики содержится 16 тысяч вакансий, за 1,5 месяца их количество выросло на 2 тысячи. Соответственно снижается уровень безработицы – сейчас он ниже исторически минимального значения 2013 года, - говорится в сообщении правительства Бурятии.В органах службы занятости населения, на 1 апреля, зарегистрировано 3889 безработных. Это на 848 человек меньше, чем тремя месяцами ранее.- На сегодняшний день в базе данных органов службы занятости содержится более 16 тысяч вакансий, которыми оперируют центры занятости для трудоустройства наших граждан, что в сравнении с серединой февраля текущего года больше на 2028 единиц. За 2022 год численность граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в поиске работы составила 4105 человек, - сообщил руководитель республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев.Сейчас особое внимание уделяется системообразующим, крупным предприятиям, где отслеживается ситуация по вводу различных режимов работы.