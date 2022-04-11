В Бурятии живут добросовестные кредитные заёмщики

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Республика оказалась в середине кредитного рейтинга



Платёжная дисциплина российских заёмщиков в 2021 году выросла в 80 из 85 регионов. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.



Самая низкая доля просроченных кредитов характерна для Севастополя, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, самая высокая — для Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Ингушетии.



Бурятия расположилась на 47 строчке этого рейтинга из 85-ти. Доля просроченных кредитов на 1 марта 2022 в республике составляет 4,14%. Но, для сравнения, годом ранее она была на уровне 5,2%, что говорит о прогрессе.



Республика вошла в число лидеров по повышению платёжной дисциплины (-1,1 процентного пункта). Эксперты отмечают, что в улучшении платёжной дисциплины важную роль сыграла новая выдача кредитов.



Ссудная задолженность на численность экономически активного населения Бурятии составляет 337 тысяч рублей.



Авторы исследования отмечают, что в минувшем году после острой фазы пандемии ковида прирост кредитного портфеля населения наблюдался во всех месяцах. Динамика потребительского кредитования стала достаточно высокой. За последние 12 месяцев по состоянию на 1 марта темпы роста розничного кредитования держались на уровне 23,6%. Аналитики подчёркивают, что ситуацию можно охарактеризовать как настоящий кредитный бум.



