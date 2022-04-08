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В Бурятии остро не хватает строителей

В Бурятии остро не хватает строителей
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Лишь 40% выпускников идут работать в строительную отрасль

Строительный комплекс Бурятии испытывает кадровый дефицит. Варианты решения этой проблемы обсудили на пленарной сессии с федеральными экспертами, сообщили в пресс-службе зампреда правительства республики по развитию инфраструктуры.

Особенно обострилась нехватка кадров в строительной отрасли в период пандемии. По причине ограничений в республике образовался дефицит иностранной рабочей силы.

- Кадровая проблема остро стоит не только в Бурятии, но и в других регионах. Достаточно большой период времени на строительство объектов привлекалась иностранная рабочая сила. Кроме этого у нас в регионе мало молодых специалистов, работающих в этой сфере. Что касается выпускников высших учебных заведений, лишь 40% из них идут работать в отрасль. Сейчас нам необходимо решить эту проблему. Для этого стоит рассмотреть возможность возврата к советской системе образования. То есть перейти от бакалавриата к специалитету. Ведь раньше инженерное образование было на очень высоком уровне, - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

Ещё одна проблема связана с применением в обучении строительным специальностям современных технологий. Компьютеры, на которых работают студенты, попросту устарели.

Министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин отметил, что сейчас республика приступает к разработке проектов по ТИМ-технологиям. Для этого необходима специальная современная техника.

Эта проблема насколько же актуальна и на федеральном уровне.

- Наша задача поменять облик строителя – это человек-творец, человек, который строит города на всю свою жизнь, жизнь своих потомков, которые потом могут гордиться Эрмитажем в Петербурге, Кремлём в Москве, дацаном в Бурятии. Все это делали строители, и если отношение в обществе будет правильное, то и молодёжь в будущем пойдет в отрасль, - прокомментировал вице-президент Ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Мороз.

В Бурятии обещали взяться за повышение престижа строительных специальностей и усиление подготовки специалистов.

строительство

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