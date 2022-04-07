Сторонниками четырёхдневной рабочей недели чаще выступают люди в возрасте до 34 лет
Идею четырёхдневной рабочей недели поддерживают 48% жителей Улан-Удэ. Но в подавляющем большинстве компаний её даже не рассматривают, говорят данные опроса онлайн-сервиса SuperJob.
Заместитель главы Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков предложил сократить рабочую неделю с пяти до четырёх дней: по его мнению, это поможет сохранить рабочие места в условиях санкций и экономической нестабильности.
Однако в подавляющем большинстве компаний Улан-Удэ (88%) такая возможность даже не обсуждалась, а ещё в 10% организаций сочли четырёхдневную рабочую неделю недопустимой. Судя по комментариям, пока бизнес не видит необходимости в сокращении продолжительности рабочего времени. Лишь 1% работодателей уже ввели четырёхдневную рабочую неделю, а ещё 5% обсуждали это и допустили применение такой меры в случае необходимости.
В целом же в разгар пандемии, в феврале 2021 года, компаний по стране, внедривших сокращённую рабочую неделю, было больше — 4%.
Поддерживают идею введения четырёхдневки сегодня 48% жителей Улан-Удэ. Каждый третий (31%) выступает против сокращения рабочей недели, аргументируя свою позицию вероятным снижением доходов. При этом сторонниками четырёхдневки чаще выступают опрошенные в возрасте до 34 лет (57%) и респонденты с доходом от 50 до 80 тысяч рублей (50%).
Опрос жителей Улан-Удэ, работающих в режиме пятидневной рабочей недели, показал, что 65% из них убеждены, что за четыре рабочих дня вполне справятся со своим объёмом работы. Каждый четвёртый (24%) не сможет этого сделать.
Респонденты до 34 лет чаще других уверены в своих силах: среди них о готовности выполнить пятидневный объём работы за четыре дня, сообщает 69%. Тех, кто не решит всех поставленных на неделю задач за четыре дня, больше всего среди респондентов с доходом свыше 80 тысяч (30%).
Каждый второй улан-удэнец хотел бы перейти на четырёхдневку
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