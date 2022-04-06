«Прошу всем по своим отраслям отработать с работодателями», - поручил Алексей Цыденов
В Бурятии на снижение напряжённости на рынке труда направят почти 200 млн рублей. Об этом стало известно на заседании республиканского оперштаба по экономике, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Из федерального бюджета Бурятия получит 195 млн, ещё 2 млн добавлено из республиканского бюджета.
- Прошу всем по своим отраслям отработать с работодателями. Особенно, это касается районов. Меры поддержки существенные. Если в городе работу можно найти, то на селе иная ситуация. И эти меры будут очень востребованы, - поручил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Субсидии будут предоставляться юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат на частичную оплату труда:
- при организации общественных работ для ищущих и безработных граждан. Численность участников – 821 человека. На эти цели выделено 53,6 млн. руб. Срок проведения общественных работ при этом должен составлять три месяца;
- при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения. Численность участников программы - 1368 чел. На эти цели выделено порядка 103 млн руб. Также при организации временного трудоустройства будут возмещаться затраты на одно рабочее место работника в период материально-технического обеспечения работ: 10 тысяч рублей на весь период. Срок проведения временного трудоустройства - 3 месяца.
Также в рамках новых федеральных мер поддержки будут финансировать профессиональное обучение работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. Работодателям предоставляются субсидии на обучение одного работника в пределах 59,58 тысяч рублей. Всего на реализацию мероприятия по профессиональному обучению выделено 40,3 млн. руб.
Всего правительство РФ направило 39 миллиардов рублей на поддержку занятости в условиях санкций.
На поддержку рынка труда Бурятии направят почти 200 млн
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