Улан-удэнцы стали экономить на чаевых

Реже всего жители Улан-Удэ оставляют на чай сотрудникам автомоек



За последний год сумма чаевых, оставляемых улан-удэнцам при пользовании услугами всех сфер, кроме общественного питания, снизилась. Об этом стало известно из исследования портала Superjob.



Чаще всего (двое из трёх опрошенных) жители Улан-Удэ оставляют чаевые в кафе, ресторанах и барах. 24% опрошенных делают так всегда, а 40% - иногда.



Каждый второй оставляет на чай таксистам: 9% делают это всегда, 41% — иногда. Благодарят небольшой суммой курьеров треть респондентов (11% − всегда и 23% − иногда). 32% опрошенных оставляют чаевые в парикмахерских (13% и 19% соответственно). По 30% улан-удэнцев дают на чай в отелях (7% всегда и 23% иногда), на заправках и автомойках (5% и 25% соответственно).



В среднем самые большие суммы чаевых в Улан-Удэ — у сотрудников отелей: им оставляют в среднем по 315 рублей. В среднем по 130 рублей горожане дают на чай в кафе и ресторанах, по 95 — в парикмахерских и салонах красоты. Курьеры получают в среднем по 100 рублей сверх чека, таксисты — по 55, а сотрудники заправок и автомоек — по 40 рублей.

