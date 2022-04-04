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Бурятия сохранила позиции в демографическом рейтинге регионов

Бурятия сохранила позиции в демографическом рейтинге регионов
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Численность населения России снизилась на 0,83%

Эксперты РИА Рейтинг провели исследование и составили демографический рейтинг регионов. Бурятия сохранила свои прошлогодние позиции и осталась на 21 месте. 

За 2019-2021 гг численность населения республики уменьшилась на 0,07%, подсчитали авторы рейтинга. За три года зафиксирован естественный прирост населения (на 1,14 тыс человек). В то же время произошла миграционная убыль -1,66 тысяч человек (по официальным данным).

На 1 января 2022 года численность населения Бурятии составляет 982,6 тысячи человек.

За последние три года численность населения выросла только в 20 российских регионах. Самый большой прирост был в Севастополе (за счёт миграционного притока), Ингушетии и Чечне.

В 60 субъектах страны фиксировалась убыль населения. Причинами стали превышение смертности над рождаемостью и миграционный отток жителей. Наихудший показатель у Еврейской автономной области (минус 3,8 процента), Курганской области (3,5 процента), а также в Смоленской, Тамбовской и Орловской областях (3,4 процента).

С 2019 по 2021 год численность населения в РФ снизилась на 1,223 млн человек (-0,83%).

рейтинг демография

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