Власти Бурятии заявили об отсутствии проблем с лекарствами

В то же время отмечается ажиотажный спрос



Бурятия обеспечена лекарственными препаратами, сообщила сегодня пресс-служба правительства республики.



В Бурятии проводится еженедельный мониторинг жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также наличия и отсутствия минимального ассортимента в аптеках. По его результатам дефицита лекарственных препаратов в республике нет, было заявлено на заседании оперативного штаба по экономике 28 марта.



- На сегодня проблем с лекарственными препаратами нет, есть ажиотажный спрос. Мы проводим профилактические беседы с населением в той части, что у препаратов есть сроки годности, и не стоит покупать их впрок. С аптечными сетями приводим работу по строгому отпуску лекарственных препаратов по рецептам. По поручению федерального Росздравнадзора проводится разъяснительная работа, в том числе актуализации отечественных аналогов отсутствующих препаратов. Если отсутствует, допустим, препарат диклофенак, в рамках Международного непатентованного наименования есть очень много торговых наименований, которые заменяют его, то есть не обязательно надо требовать один и тот же препарат. Люди должны понимать, что в рамках замены можно использовать отечественные препараты, - отметила замруководителя территориального органа Росздравнадзора по Бурятии Валентина Полхонова.



Специалисты отмечают, что отсутствуют и превышения торговых надбавок.



«Величина средних торговых надбавок в Бурятии значительно меньше, чем по России и Дальнему Востоку. Проводимый недельный мониторинг с 17 по 24 марта отметился незначительным снижением розничних цен на перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 0,2 %, и на 2,8 % - на препараты, не включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», - говорится в сообщении правительства республики.





