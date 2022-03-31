Большая часть доходов от лесного хозяйства – за счёт заготовки древесины
Размер платежей за использование лесов в Бурятии за последние пять лет вырос больше, чем в два раза. В 2021 году доход составил 766 млн рублей, при этом в 2017 – 323 млн рублей, сообщил директор филиала Рослесинфорг «Дальлеспроект» Игорь Гречин.
Около 67% доходов от лесного хозяйства получают за счёт заготовки древесины, ещё около 20% приходится на геологическое изучение недр и разработку месторождений полезных ископаемых. Также республика зарабатывает на заготовке и сборе пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, а также организации мест отдыха в лесу, сообщили в пресс-службе филиала Рослесинфорга «Дальлеспроект».
- 48% доходов осталось в бюджете региона, а оставшаяся часть средств была направлена в федеральный бюджет, –добавил Игорь Гречин.
Средства, поступившие в бюджет, в том числе тратятся на лесовосстановление, закупку лесохозяйственной и лесопожарной техники, финансирование лесничеств, формирование запаса лесных семян, уход за молодняком, ликвидацию очагов и лечение деревьев. Также средства идут на мероприятия по противодействию пожарам и благоустройство зон отдыха для граждан.
Лесной доход Бурятии вырос за пять лет в два раза
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