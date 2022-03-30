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В Бурятии назвали топ-10 самых дорогих вакансий марта

В Бурятии назвали топ-10 самых дорогих вакансий марта
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Самая дорогая вакансия предлагает зарплату до 350 тысяч рублей

Служба исследований hh.ru проанализировала более 3000 вакансий, открытых в Бурятии с начала марта, и выбрала интересные предложения с самой высокой зарплатой.

Самую высокую на сегодняшний день зарплату предлагают руководителю проекта по строительству подстанций в Бурятии – от 300 000 до 350 000 рублей на руки. Специалист с профильным образованием должен иметь опыт работы не менее восьми лет, в том числе не менее трёх лет на руководящих должностях, в том числе на объектах Севера. Наличие завершённых проектов строительства и реконструкции подстанций 500 кВ обязательно.

На втором месте вахтовая вакансия заместителя начальника подземных горных работ в крупном полиметаллическом холдинге. Кандидату необходимо иметь профильный опыт от 3 лет, ЕКВ (единая книжка взрывника) и высшее образование по специальности горный инженер (подземная разработка месторождений полезных ископаемых). На данной позиции работодатель обещает от 180 000 рублей до вычета налогов.

На третьем месте по уровню зарплаты вакансия начальник отдела технического надзора, с зарплатой от 170 000 до 200 000 руб. на руки. От кандидата требуется высшее образование по специальности инженер ПГС, опыт работы в строительстве от 5 лет, группа допуска по электробезопасности не ниже 4 до и выше 1кВ, а также знание программ AutoCAD, Microsoft Word и Excel.

Топ-10 самых «дорогих» вакансий марта в Бурятии:

1. Руководитель проекта по строительству подстанций 500 в Бурятии, от 300 000 до 350 000 руб. на руки,
2. Заместитель начальника подземных горных работ, от 180 000 руб. до вычета налогов,
3. Начальник отдела технического надзора, от 170 000 до 200 000 руб. на руки,
4. Специалист по технике безопасности и охране труда, от 155 000 руб. на руки,
5. Начальник лесозаготовительного участка, от 150 000 до 220 000 руб. на руки,
6. Геодезист, от 150 000 руб. на руки,
7. Главный инженер проекта (ввторский надзор) от 150 000 руб. на руки,
8. Менеджер по продажам, от 150 000 руб. на руки,
9. Водитель-экспедитор категории Е,СЕ. РЭФ , ТЕНТ, от 140 000 руб. до вычета налогов, до вычета налогов,
10. Инженер по охране окружающей среды, от 130 000 руб. на руки,

работа

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