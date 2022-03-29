О том, как обстоят дела с ценами, рассказал руководитель Бурятского УФАС
Значительное снижение цен на сжиженный газ наблюдается в Бурятии. Об этом сообщил 28 марта на штабе по экономике руководитель Бурятского УФАС Виктор Грибко.
- По состоянию на конец января цена на сжиженный газ составляла 34,9 рублей, сейчас меньше 30 рублей. Вместе с тем поступает много жалоб на рост цен непродовольственных товаров. В частности, на автозапчасти, машинные масла. Здесь мы уже провели проверку. Действительно, резкий рост вызван ростом цен у поставщиков, расположенных не в Бурятии, - рассказал Виктор Грибко.
Руководитель надзорного ведомства рассказал, что при этом ряд торговых сетей, реализующих запчасти и другие составляющие, ввели положительную практику по сдерживанию цен и недопущения ажиотажного спроса на товары данной категории. Крупные сети, такие как «За рулём» и «Хозяин» значительно снизили свою торговую надбавку, заявили в пресс-службе правительства Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», год назад в Бурятии били тревогу как раз из-за повышения цены на сжиженный газ. Депутат Народного Хурала Виталий Лыгденов на сессии как-то даже рассказал, что «стал врагом номер один для всей округи», ведь ранее он уговорил соседей перейти с «грязного» топлива на газ.
- В прошлом году газ стоил 25 рублей, это было нормально. На вчера цена стала 45 рублей, а сегодня – уже 51 рубль. Я стал врагом номер один всей округи, потому что я уговаривал соседей за экологию, в итоге оказался крайним, - поделился Лыгденов в январе 2021 года.
В Бурятии дешевеет сжиженный газ
Экономика, Фото:
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