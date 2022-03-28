Системообразующим предприятиям в Бурятии предоставят льготы

В список могут попасть около 50 предприятий



Льготное финансирование будет предоставлено системообразующим предприятиям на Дальнем Востоке. Об этом сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.



- То давление, которое оказывают на нашу страну недружественные страны, привело к некоторым последствиям по ряду предприятий: разрушена цепочка поставок, повысились стоимости кредитных ресурсов, все это несет в себе угрозу для экономического развития России в целом и Дальнего Востока. Правительство сегодня практически в ежедневном режиме работает над планом контрсанкционных мероприятий. Одной из существенных составляющих этой работы является определение перечня системообразующих предприятий, которым мы должны сегодня оказать помощь, системообразующим предприятиям будет предоставляться льготное финансирование, - сказал он на совещании по поддержке системообразующих предприятий Приморского края.



В Бурятии в федеральный перечень системообразующих организаций включено как самостоятельно, так и в числе головных организаций около 50 предприятий.



Среди них – один из ведущих производителей картона в ДФО - ОАО «Селенгинский ЦКК». Здесь трудится более 1500 человек. Как градообразующие предприятие, комбинат несёт высокую социальную нагрузку в качестве поставщика тепловой энергии и уплаты налогов, производит и реализует продукцию с высокой добавленной стоимостью, а также входит в число основных экспортеров республики.



Как пояснили в министерстве экономики Бурятии, сейчас предприятия, включенные в федеральный перечень, могут воспользоваться программой финансовой поддержки системообразующих предприятий, по которой предоставляются субсидии и госгарантии в упрощённом порядке - без прохождения стресс-тестов. Кроме того, системообразующим организациям, оказавшимся в сложной ситуации из-за санкций, доступны льготные кредиты по ставке 11% годовых. Одно предприятие сможет получить до 10 млрд рублей на один год, группа компаний – до 30 млрд рублей.



- Системообразующие предприятия - это большой блок экономики. Хочу сразу сказать, что этот перечень не является закрытым, работа над тем, каким предприятиям мы обязаны оказать помощь, будет продолжаться. Считаю эту работу очень важной, потому что от нее зависит экономика страны, жизни людей, - отметил Юрий Трутнев.



Он пояснил, что список системообразующих предприятий Дальнего Востока может быть расширен, если это будет необходимо для экономики всего региона. С учётом специфики ДФО даже предприятия, формально не подходящие под системообразующие по критериям объёмов производства и численности работников, могут быть признаны таковыми. Трутнев также предложил внести в список системообразующих инвестиционные проекты, стоимость которых выше 10 млрд рублей.



-Все проекты должны сохранить. Для того, чтобы сохранить, мы сейчас должны помочь с субсидированием процентной ставки, сделать кредиты дешевле. Мое предложение такое - чтобы проекты свыше 10 млрд рублей отнести к системообразующим, поскольку работают 50 тыс. человек, а общий объем инвестиций, которые еще будут осуществлены, будут превышать 4 трлн рублей, мы не можем потерять эти проекты, - сказал Юрий Трутнев.



Что касается проектов, стоимость которых от 1 млрд рублей до 10 млрд рублей, то правительство РФ готово перераспределить средства государственной программы социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа.



- Но по поводу проектов менее 1 млрд рублей, мы будем просить у губернаторов осуществлять эту помощь на местном уровне, - озвучил предложения Трутнев.



