 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 марта

24 марта

Популярное

Минэкономики Бурятии рассказало о мерах поддержки в условиях санкций

Минэкономики Бурятии рассказало о мерах поддержки в условиях санкций
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
В ведомстве не отрицают риски и готовятся к возможным последствиям

Заместитель министра экономики Бурятии Виктор Винокурцев в прямом эфире в рамках проекта «Объясняем. Республика Бурятии» ответил на актуальные вопросы. Так, по словам замминистра, на сегодня в республике создан единый штаб, который следит за изменениями как на рынке труда, так и экономики в целом. Помимо единого штаба, начнут работать отраслевые рабочие группы, которые будут готовить предложения по устранению негативных тенденций по своим направлениям.

- Значительных влияний на рынок труда на сегодняшний день не наблюдается. В тех условиях, в которых, с учётом действующих ограничений, работают предприниматели и действуют органы власти, риски растут. Наша задача – как можно более тесно выстроить работу и с коммерческими структурами, и с федеральными органами власти для того, чтобы максимально оперативно реагировать на эти риски и устранять их в максимально короткий срок, - сказал Виктор Винокурцев.

Ситуация с безработицей находится на том же уровне, на котором она была до введённых ограничительных мер, отметил заместитель министра экономики Бурятии.

Но в ведомстве не отрицают риски, и сообщают, что готовятся к возможным последствиям.

- На сегодня в Бурятии имеется порядка 14 тысяч вакансий. У нас предусмотрено субсидирование предприятий, чтобы сотрудников можно было перепрофилировать на какие-то другие рабочие места, в случае изменения структуры самого предприятия, обучить сотрудников для того, чтобы закрывать те вакантные места, которые у нас есть на рынке труда. Мероприятия, которые прорабатываются и на федеральном, и на региональном уровне, будут в том числе подразумевать увеличение финансирования и дополнительные меры, связанные с трудоустройством безработных, которые потенциально могут выйти на рынок, - отметил замминистра.

Также жителям Бурятии доступна такая мера поддержки как «Социальный контракт». Гражданин, у которого доходы ниже прожиточного минимума, может обратиться в органы социальной защиты и получить господдержку на открытие собственного дела.

Что касается поддержки предпринимателей, в республике действует система налоговых льгот как для субъектов малого и среднего бизнеса, так и для крупных предприятий. По упрощённой системе налогообложения на пониженные налоговые ставки могут рассчитывать те, кто в прошлом году перешел с ЕНВД на УСН, а также предприятия из перечня пострадавших отраслей и социальные предприятия. Отдельная норма предусмотрена для переработчиков молока. Кроме того, налоговые льготы по упрощенке бессрочно предусмотрены для предпринимателей, осуществляющих деятельность в сельских поселениях с численностью до 700 чел. Всего на льготы по УСН могут рассчитывать более семи тысяч предпринимателей.

- Если мы говорим о крупном бизнесе, здесь также действует ряд налоговых преференций по налогу на имущество, налогу на прибыль, которые привязаны как к осуществлению деятельности на территориях с особыми режимами, так и к реализации тех или иных инвестиционных проектов, - объяснил Виктор Винокурцев.

Также в 2022 году в Бурятии начал работать инвестиционный налоговый вычет. По нему налогоплательщики могут снижать сумму налога на прибыль на объем капитальных вложений по отдельным направлениям.

санкции минэкономики

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Для Улан-Удэ купят 173 автобуса
Для Улан-Удэ купят 173 автобуса
Экономика, 25.03.2022
Только один большой автобус стоит порядка 16 миллионов рублей
Российские IT-компании освободили от плановых проверок на три года
Российские IT-компании освободили от плановых проверок на три года
Экономика, 25.03.2022
Решение направленно на снижение административного давления на бизнес
В Бурятии частные подворья получат финансовую поддержку
В Бурятии частные подворья получат финансовую поддержку
Экономика, 24.03.2022
Аграрии получат небывалую поддержку от государства на развитие подсобных хозяйств
Мэр Улан-Удэ заявил о средней зарплате почти в 51 тыс рублей
Мэр Улан-Удэ заявил о средней зарплате почти в 51 тыс рублей
Экономика, 24.03.2022
По официальным данным, средняя зарплата в столице Бурятии выросла
Добыча золота в Бурятии растёт
Добыча золота в Бурятии растёт
Экономика, 24.03.2022
Металлурги по-прежнему обеспечивают значительные поступления денег в бюджет республики от добычи полезных ископаемых
В Бурятии построят туалеты в туристических местах
В Бурятии построят туалеты в туристических местах
Экономика, 23.03.2022
«У нас на всех туристических направлениях с туалетами полнейшая проблема», - признали власти
Глава Бурятии представил антикризисный план
Глава Бурятии представил антикризисный план
Экономика, 23.03.2022
Главной движущей силой Бурятии, её драйверами, объявляются сотни тысяч обычных людей, а не отдельные чиновники или бизнесмены
В Бурятии «сахарный» спекулянт пытался купить три тонны
В Бурятии «сахарный» спекулянт пытался купить три тонны
Экономика, 23.03.2022
Власти республики призывают не устраивать ажиотаж с сахаром, мукой и крупами
В Бурятии намерены производить стройматериалы из местного сырья
В Бурятии намерены производить стройматериалы из местного сырья
Экономика, 23.03.2022
«Мы в новых условиях теперь будем жить всегда», - прокомментировал Алексей Цыденов
В Бурятии создадут интернет-площадки для сбыта фермерской продукции
В Бурятии создадут интернет-площадки для сбыта фермерской продукции
Экономика, 23.03.2022
Глава Бурятии поручил расширить рынки сбыта продукции местных фермеров
В Бурятии решают, как не допустить роста тарифов на проезд
В Бурятии решают, как не допустить роста тарифов на проезд
Экономика, 22.03.2022
Уже сейчас автозапчасти подорожали до 200%
Глава Бурятии поручил пресекать спекулятивный рост цен
Глава Бурятии поручил пресекать спекулятивный рост цен
Экономика, 22.03.2022
Алексей Цыденов дал поручение министру экономики
Бурятию и Туву свяжет прямой авиарейс
Бурятию и Туву свяжет прямой авиарейс
Экономика, 22.03.2022
Самолёт будет летать один раз в неделю
Из Улан-Удэ разрешили полёты в Китай, Паттайю и на Бали
Из Улан-Удэ разрешили полёты в Китай, Паттайю и на Бали
Экономика, 22.03.2022
Радостным известием поделился гендиректор аэропорта «Байкал»
Цены на стройматериалы в Бурятии выросли до 30%
Цены на стройматериалы в Бурятии выросли до 30%
Экономика, 22.03.2022
«Строительный сезон будет не простой», - отметил зампред правительства Бурятии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^