Минэкономики Бурятии рассказало о мерах поддержки в условиях санкций

В ведомстве не отрицают риски и готовятся к возможным последствиям
Заместитель министра экономики Бурятии Виктор Винокурцев в прямом эфире в рамках проекта «Объясняем. Республика Бурятии» ответил на актуальные вопросы. Так, по словам замминистра, на сегодня в республике создан единый штаб, который следит за изменениями как на рынке труда, так и экономики в целом. Помимо единого штаба, начнут работать отраслевые рабочие группы, которые будут готовить предложения по устранению негативных тенденций по своим направлениям.
- Значительных влияний на рынок труда на сегодняшний день не наблюдается. В тех условиях, в которых, с учётом действующих ограничений, работают предприниматели и действуют органы власти, риски растут. Наша задача – как можно более тесно выстроить работу и с коммерческими структурами, и с федеральными органами власти для того, чтобы максимально оперативно реагировать на эти риски и устранять их в максимально короткий срок, - сказал Виктор Винокурцев.
Ситуация с безработицей находится на том же уровне, на котором она была до введённых ограничительных мер, отметил заместитель министра экономики Бурятии.
Но в ведомстве не отрицают риски, и сообщают, что готовятся к возможным последствиям.
- На сегодня в Бурятии имеется порядка 14 тысяч вакансий. У нас предусмотрено субсидирование предприятий, чтобы сотрудников можно было перепрофилировать на какие-то другие рабочие места, в случае изменения структуры самого предприятия, обучить сотрудников для того, чтобы закрывать те вакантные места, которые у нас есть на рынке труда. Мероприятия, которые прорабатываются и на федеральном, и на региональном уровне, будут в том числе подразумевать увеличение финансирования и дополнительные меры, связанные с трудоустройством безработных, которые потенциально могут выйти на рынок, - отметил замминистра.
Также жителям Бурятии доступна такая мера поддержки как «Социальный контракт». Гражданин, у которого доходы ниже прожиточного минимума, может обратиться в органы социальной защиты и получить господдержку на открытие собственного дела.
Что касается поддержки предпринимателей, в республике действует система налоговых льгот как для субъектов малого и среднего бизнеса, так и для крупных предприятий. По упрощённой системе налогообложения на пониженные налоговые ставки могут рассчитывать те, кто в прошлом году перешел с ЕНВД на УСН, а также предприятия из перечня пострадавших отраслей и социальные предприятия. Отдельная норма предусмотрена для переработчиков молока. Кроме того, налоговые льготы по упрощенке бессрочно предусмотрены для предпринимателей, осуществляющих деятельность в сельских поселениях с численностью до 700 чел. Всего на льготы по УСН могут рассчитывать более семи тысяч предпринимателей.
- Если мы говорим о крупном бизнесе, здесь также действует ряд налоговых преференций по налогу на имущество, налогу на прибыль, которые привязаны как к осуществлению деятельности на территориях с особыми режимами, так и к реализации тех или иных инвестиционных проектов, - объяснил Виктор Винокурцев.
Также в 2022 году в Бурятии начал работать инвестиционный налоговый вычет. По нему налогоплательщики могут снижать сумму налога на прибыль на объем капитальных вложений по отдельным направлениям.
Минэкономики Бурятии рассказало о мерах поддержки в условиях санкций
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