По официальным данным, средняя зарплата в столице Бурятии выросла
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков во время итогового отчёта о работе администрации за прошлый год заявил о росте средней заработной платы.
- Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям составила почти 51 тысячу рублей (50 854) и в номинальном выражении выросла на 9,2%, - сообщил Игорь Шутенков.
Также он озвучил, что в бюджетной сфере «средняя заработная плата составила 42 тысячи рублей и выросла на 14,7%».
В свою очередь, в Бурятстате озвучили среднюю зарплату по республике за январь. Согласно информации официального органа статистики, она составила 44 266 рублей
- Наиболее высокий размер заработной платы 87,9 тыс. рублей отмечен у работников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых, превысив среднереспубликанский показатель в два раза. Наиболее низкая оплата труда по сравнению со среднереспубликанским значением наблюдалась у работников, занятых в сфере гостиниц и предприятий общественного питания (на 50,4 %), торговли оптовой и розничной; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (на 45 %) Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в январе 2022 года соответствовала 72,3 % к уровню декабря 2021 года и 95,5 % к уровню января 2021 года, - говорится в сообщении Бурятстата.
Мэр Улан-Удэ заявил о средней зарплате почти в 51 тыс рублей
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