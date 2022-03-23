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Глава Бурятии представил антикризисный план

Глава Бурятии представил антикризисный план
Экономика, 
Главной движущей силой Бурятии, её драйверами, объявляются сотни тысяч обычных людей, а не отдельные чиновники или бизнесмены

Глава Бурятии Алексей Цыденов 22 марта на конкретных примерах показал, как будет перестраиваться экономика республики. Двумя сенсационными решениями глава Бурятии предъявил нам как будто анонс-тизер, за которым мы увидим будущую экономику региона, её антисанкционную реконструкцию. Это начало большого пути. И он будет в сторону обычных граждан, с учётом их интересов в большей степени, чем когда-либо в истории республики.

Когда фраза «сельское хозяйство - сила Бурятии» из лозунга превратилась в антикризисный план

- В текущих условиях вопросы продовольственной безопасности и самообеспечения выходят на первый план. Наше сельское хозяйство - сила Бурятии, которая может обеспечить республику и не только. Поэтому посевная, как и вся работа сельского хозяйства, в этом году особенно ответственная. Мы увеличили на 30 млн рублей финансирование по поддержке растениеводства. Мы быстрее доводим деньги: уже в марте порядка 370 млн дойдут сельхозтоваропроизводителей. По банкам принято госрешение - они продолжают кредитовать весенние полевые работы под 5% годовых невзирая на повышение учётной ставки. Мы должны пройти посевную хорошо, с приростом посевных площадей, - отметил Алексей Цыденов.

Два революционных решения было принято на правительственном совещании по проведению весенних полевых работ.

Впервые на таком высоком уровне было зафиксировано, что личные подсобные хозяйства - огороды и живность жителей республики становятся важными субъектами экономики Бурятии. Власть готова помогать жителям республики и понимает, что самообеспечение семей продуктами первой необходимости - столь же трудная и почётная работа, как и более крупное сельское хозяйство.

- В текущих условиях вопросы продовольственной безопасности и самообеспечения выходят на первый план. Наше сельское хозяйство - сила Бурятии, которая может обеспечить республику и не только. Поэтому посевная, как и вся работа сельского хозяйства, в этом году особенно ответственная. Мы увеличили на 30 млн рублей финансирование по поддержке растениеводства. Мы быстрее доводим деньги: уже в марте порядка 370 млн дойдут сельхозтоваропроизводителей, - заявил Алексей Цыденов.

Причём контроль за поддержкой частных садов и огородов со стороны Алексея Цыденова, видимо, будет жёстким, поскольку глава Бурятии раздал поручения всем уровням власти.

Сначала Алексей Цыденов обратился к районам республики:

- Прошу глав районов в течение недели провести у себя сходы и рассказать людям про меры поддержки, которые имеются для личных подсобных хозяйств. Мы с вами это уже обсуждали. Нам нужно в этом году людей поддержать, но не только как товарное производство, но и как самообеспечение.

Далее было дано поручение министру сельского хозяйства Галсану Дарееву:

- Галсан Евгеньевич, я прошу вас провести работу по обеспечению семенами, помощь семенным фондом по овощам, молодняку. Понятно, что личные подсобные хозяйства у нас пшеницу не сеют, это другой вид деятельности, - отметил Алексей Цыденов.

Также Алексей Цыденов решил сделать продажу частных урожаев более доступной. Было сказано:

- Запишите поручение: создать упрощённый выход на покупателей всех наших производителей, включая личные подсобные хозяйства. Чтобы у нас любой человек имеющий в запасах лишнего барана или мешок картошки мог выйти на онлайн-площадки с предложением – «кому надо?». У нас есть электронные магазины типа «УУМаркет», но туда сложные условия попасть. Дорого. Либо «УУМаркет» снижает свой доступ, либо ищем альтернативные варианты. Есть площадка Россельхозбанка «Своё родное». Да даже площадка Авито – вчера, готовясь к совещанию, зашел на авито и нашел объявление «продаю баранину». Галсан Евгеньевич, поручение вам и Екатерине Николаеве Кочетовой (зампред правительства по экономике – ред.) – повторяю, обеспечить возможность легкого выхода на рынок всех производителей.

Подытоживая эту часть решений главы Бурятии, становится ясно, что большая ответственность ложится на администрации районов и поселений. Именно им, в режиме локальной сельскохозяйственной переписи, вплоть до составления амбарных книг, в кратчайший срок надо изучить, кому весной нужно помочь с семенами, кому с саженцами. А далее осенью - создать комфортные условия для сбыта урожаев.

Дядя Ваня с лишним мешком картошки становится не менее важным экономическим субъектом, чем дядя Петя с тонной пшеницей в этом же селе. Именно это Алексей Цыденов и донёс до своих подчинённых.

Уже на следующем совещании в этот же день - экономическом штабе правительства, Алексей Цыденов продолжил мысль поддержки простых людей - огородников и садоводов. Для того, чтобы они смогли пользоваться субсидиями и прочими мерами поддержки минсельхоза и минэкономики глава Бурятии напомнил:

- Ceйчac вce личныe пoдcoбныe xoзяйcтвa мoгyт пoлyчить cтaтyc caмoзaнятыx. Bыxoдить никyдa нe нaдo. Дoмa c мобильного пpилoжeния зapeгиcтpиpoвaлcя. Бeзycлoвнo, глaвы paйoнoв дoлжны к этoмy пoдключaтьcя, ceгoдня oни тaкoe пopyчeниe пoлyчили.

Но ещё более сенсационным выглядит решение по более крупным производителям, которые занимаются в Бурятии товарным сельским хозяйством. Впервые в новейшей истории Бурятии контракты на покупку урожаев будут заключаться весной, с гарантией покупки их осенью. В большом бизнесе такие схемы называются off-take контракты. Таким образом, уже в весенние посевные кампании фермеры гарантировано знают - мучений со сбытом осенью более не будет.

Алексей Цыденов поручил главам районов и министерствам социального блока (министерствам социальной защиты населения, здравоохранения, образования и науки) закупать в социальные учреждения местную продукцию:

- Наши сельхозтоваропроизводители точно должны знать, что сейчас они вложились, посадили, и у них это купят. Прошу организовать. Все школы, детские сады, больницы, соцучреждения должны покупать наши овощи, молоко, мясо. Договоры надо заключить причём сейчас и со сроками поставки, когда будет урожай. У нас школы и больницы могут по ФЗ №223 у единственного поставщика покупать. Лимит, мы уже с вами вчера обсуждали, по закупкам по ФЗ №223, устанавливайте сами. Была рекомендация от нашего агентства госзакупок, я её снял.

Таким образом, столь революционное решение главы Бурятии позволит решить сразу две проблемы. Во-первых, наши социальные учреждения гарантировано получат экологически чистый местный продукт. Во-вторых, фермеры осенью будут гарантировано с финансами на инвестиции в будущий год, а работники с заработной платой. Это и называется стабильностью и уверенностью в завтрашнем дне.

Всего в антикризисной программе правительства Бурятии 120 пунктов. Но даже по двум вышеописанным, видны намерения Алексея Цыденова - население, простые люди, труженики должны получить максимальную поддержку от решений регионального правительства. Во главу угла новой экономики Бурятии ставятся люди, способные качественно обеспечить себя, и с возможностью производить что-то и для соотечественников. Они будут в приоритете. Главной движущей силой Бурятии, её драйверами, объявляются сотни тысяч обычных людей, а не отдельные чиновники или бизнесмены.

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