Радостным известием поделился гендиректор аэропорта «Байкал»
Росавиация опубликовала список новых допусков на международные рейсы. аэропорт Улан-Удэ попал по трём направлениям. Об этом сообщил в своём телеграм-канале гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
Согласно документы, из столицы Бурятии разрешены полёты в город Санья (Китай), Утапао (аэропорт в Паттайе в Таиланде) и Денпасар (Бали).
- В 2019 году рейс в китайский город Санья уже успешно выполнялся из Улан-Удэ! Конечно, это пока только разрешение, но с авиакомпанией «Азур эйр» уже ведём переговоры, - пояснил Дмитрий Гармаев.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлые годы рейс Улан-Удэ – Санья пользовался особой популярностью в праздничные дни.
Из Улан-Удэ разрешили полёты в Китай, Паттайю и на Бали
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