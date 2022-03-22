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Из Улан-Удэ разрешили полёты в Китай, Паттайю и на Бали

Из Улан-Удэ разрешили полёты в Китай, Паттайю и на Бали
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Радостным известием поделился гендиректор аэропорта «Байкал»

Росавиация опубликовала список новых допусков на международные рейсы. аэропорт Улан-Удэ попал по трём направлениям. Об этом сообщил в своём телеграм-канале гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

Согласно документы, из столицы Бурятии разрешены полёты в город Санья (Китай), Утапао (аэропорт в Паттайе в Таиланде) и Денпасар (Бали).

- В 2019 году рейс в китайский город Санья уже успешно выполнялся из Улан-Удэ! Конечно, это пока только разрешение, но с авиакомпанией «Азур эйр» уже ведём переговоры, - пояснил Дмитрий Гармаев.

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлые годы рейс Улан-Удэ – Санья пользовался особой популярностью в праздничные дни
авиаперевозки Аэропорт "Байкал"

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