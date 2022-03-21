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В Улан-Удэ показали, каким будет новый театр «Ульгэр»

В Улан-Удэ показали, каким будет новый театр «Ульгэр»
Экономика,  Фото:предоставлено УКС правительства РБ
Работы обойдутся более чем в полмиллиарда рублей

В Улан-Удэ определена подрядная организация, которая займётся реконструкцией здания театра кукол «Ульгэр».

- 21 марта заключен государственный контракт с подрядной организацией по результатам торгов. Выполнять работы будет ООО «Буряпроектреставрация», - сообщили в управлении капстроительства правительства Бурятии.

Ранее было получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» в отношении проектной документации. Таким образом, разработка проекта была завершена, предстоят непосредственно работы по реконструкции здания.

Согласно условиям контракта, работы должны быть завершены 30 ноября 2023 года. Стоимость работ составит порядка 572 миллионов рублей.




Речь идёт о реконструкции здания по улице Ленина в центре Улан-Удэ. Ранее в этом здании находились театр кукол и музей природы. Помещение было построено в 1917 году, является объектом культурного наследия, а после реконструкции там будет размещаться только театр кукол.

После завершения работ площадь театра станет вдвое больше, а зрительный зал сможет вместить 200 зрителей. Кроме того, у театра появятся новые гримерные, подсобные помещения и репетиционные залы.

Как сообщал «Байкал-Daily», музей природы и театр «Ульгэр» покинули аварийное здание ещё в 2017 году
реконструкция театр "Ульгэр"

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