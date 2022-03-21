В Бурятии утвердили размер оплаты труда строителей

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Размер оплаты труда вырос



В Бурятии утверждён размер оплаты труда строителей, сообщили в пресс-службе минстроя республики.



- Приказом минстроя Бурятии № 06-пр30/22 от 25.02.2022 года утверждён среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли по восьми ценовым зонам за предшествующий календарный год, - говорится в сообщении.



По ценовым зонам, относящимся к районам, приравненным к районам Крайнего Севера (1, 7 и 8 ценовые зоны) оплата труда рабочего первого разряда составила 42 046 рублей, для остальных ценовых зон — 38 539 рублей.



Для сравнения, в прошлом, 2021 году, размер оплаты труда рабочего первого разряда составлял 34 506 рублей без учёта разбивки на ценовые зоны.



Таким образом, в целом по республике произошёл рост на 11,69 %, а для районов, приравненных к районам Крайнего Севера — на 21,85%



Справка:



Размер оплаты труда рабочего первого разряда напрямую зависит от размера прожиточного минимума, определённого для региона.



Минстрой Бурятии деление территории республики на восемь ценовых зон утвердил приказом № 06-пр 313/20 от 24 декабря 2020 году. Так, в 1-ю ценовую зону выделен Окинский, в 7-ю ценовую зону вошли Баргузинский, Курумканский и Баунтовский районы. В 8 ценовую зону включены «северные территории» Бурятии: город Северобайкальск, Северо-Байкальский и Муйский районы.



