Россия из-за ситуации на Украине лишилась ряда крупных турниров
На развитие российского спорта высоких достижений направят деньги, которые сэкономили из-за отмены в стране международных соревнований. Это более 8 млрд рублей, сообщается на сайте Объясняем.рф.
Так, сэкономлены бюджетные средства в результате отмены международных соревнований, которые должны были состояться в стране – финал Лиги чемпионов, чемпионат мира по волейболу, Спецолимпиада в Казани, первенство мира по хоккею, Всемирная шахматная олимпиада и ряд других.
Планируется, что на эти средства построят спортивные объекты в регионах и организуют внутрироссийские спортивные мероприятия.
- В обязательном порядке поддержим наших атлетов, организуя их участие в спортивных соревнованиях с партнерами из дружественных стран. Мы продолжим активно развивать массовый спорт, создавая дополнительную инфраструктуру в шаговой доступности для граждан, — подчеркнул вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко.
Сэкономленные от переноса соревнование 8 млрд направят на развитие спорта
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