Сэкономленные от переноса соревнование 8 млрд направят на развитие спорта

Россия из-за ситуации на Украине лишилась ряда крупных турниров



На развитие российского спорта высоких достижений направят деньги, которые сэкономили из-за отмены в стране международных соревнований. Это более 8 млрд рублей, сообщается на сайте Объясняем.рф.



Так, сэкономлены бюджетные средства в результате отмены международных соревнований, которые должны были состояться в стране – финал Лиги чемпионов, чемпионат мира по волейболу, Спецолимпиада в Казани, первенство мира по хоккею, Всемирная шахматная олимпиада и ряд других.



Планируется, что на эти средства построят спортивные объекты в регионах и организуют внутрироссийские спортивные мероприятия.



- В обязательном порядке поддержим наших атлетов, организуя их участие в спортивных соревнованиях с партнерами из дружественных стран. Мы продолжим активно развивать массовый спорт, создавая дополнительную инфраструктуру в шаговой доступности для граждан, — подчеркнул вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко.

