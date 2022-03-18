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Центробанк увеличит лимит системы быстрых платежей

Центробанк увеличит лимит системы быстрых платежей
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
С нынешних 600 тысячи лимит вырастет до 1 млн рублей

Максимальный размер одной операции в системе быстрых платежей (СБП) планируется увеличить с нынешних 600 тысячи до 1 млн рублей, следует из проекта указания Банка России. Это касается как переводов, так и платежей через СБП, сообщается на официальном сайте регулятора.

- Такой шаг позволит гражданам совершать мгновенные переводы и оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы. В свою очередь торгово-сервисные предприятия (ТСП) смогут более активно предлагать клиентам оплату через СБП, при которой не требуется банковской карты, — платежи проходят напрямую по счетам. Покупателю достаточно отсканировать QR-код и подтвердить платеж в своем мобильном банке. Кроме того, ТСП смогут сократить издержки на прием безналичных платежей, так как банковские комиссии за прием оплаты через систему в 2,5–3 раза ниже эквайринговых, - говорится в сообщении.

Ожидается, что новый лимит вступит в силу 1 мая 2022 года.

При этом минимальный лимит переводов в СБП в сутки, который банки могут установить для своих клиентов, сохраняется на уровне не менее 150 тысяч рублей. Лимит бесплатных переводов в месяц также по-прежнему составляет 100 тысяч рублей.
Центробанк

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