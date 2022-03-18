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Бурятский драмтеатр отремонтируют к 100-летию республики

Бурятский драмтеатр отремонтируют к 100-летию республики
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
100-летие республики отметят в следующем году

Государственная экспертиза выдала положительное заключение на капитальный ремонт здания Государственного Бурятского академического театра драмы.

Ремонт запланирован к 100-летию Республики Бурятия, которое будет отмечаться в 2023 году.
 
Планируется обширный план юбилейных мероприятий. В целом объём финансирования праздничной программы составит 290 млн рублей, из них 18 млн планируют выделить из бюджета республики. В том числе состоятся работы по обновлению театров в столице республики.

- Проектной документацией, которую рассмотрела региональная экспертная организация, предусмотрено проведение капитального ремонта здания Государственного Бурятского академического театра драмы им. Х. Намсараева, - сообщили в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Застройщик – автономное учреждение культуры Республики Бурятия «Государственный ордена Трудового Красного Знамени Бурятский академический театр драмы им. Хоца Намсараева».


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