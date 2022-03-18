Бурятский драмтеатр отремонтируют к 100-летию республики



Планируется обширный план юбилейных мероприятий. В целом объём финансирования праздничной программы составит 290 млн рублей, из них 18 млн планируют выделить из бюджета республики. В том числе состоятся работы по обновлению театров в столице республики.



- Проектной документацией, которую рассмотрела региональная экспертная организация, предусмотрено проведение капитального ремонта здания Государственного Бурятского академического театра драмы им. Х. Намсараева, - сообщили в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза России».



Застройщик – автономное учреждение культуры Республики Бурятия «Государственный ордена Трудового Красного Знамени Бурятский академический театр драмы им. Хоца Намсараева».







Государственная экспертиза выдала положительное заключение на капитальный ремонт здания Государственного Бурятского академического театра драмы.Ремонт запланирован к 100-летию Республики Бурятия, которое будет отмечаться в 2023 году