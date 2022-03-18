Бурятский драмтеатр отремонтируют к 100-летию республики

Государственная экспертиза выдала положительное заключение на капитальный ремонт здания Государственного Бурятского академического театра драмы.
Ремонт запланирован к 100-летию Республики Бурятия, которое будет отмечаться в 2023 году.
Планируется обширный план юбилейных мероприятий. В целом объём финансирования праздничной программы составит 290 млн рублей, из них 18 млн планируют выделить из бюджета республики. В том числе состоятся работы по обновлению театров в столице республики.
- Проектной документацией, которую рассмотрела региональная экспертная организация, предусмотрено проведение капитального ремонта здания Государственного Бурятского академического театра драмы им. Х. Намсараева, - сообщили в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза России».
Застройщик – автономное учреждение культуры Республики Бурятия «Государственный ордена Трудового Красного Знамени Бурятский академический театр драмы им. Хоца Намсараева».