Бурятия договорилась сотрудничать с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России

В Бурятии предложили создать четыре новых промышленных кластера
17 марта глава Бурятии Алексей Цыденов подписал сразу два соглашения о сотрудничестве. Одно соглашение заключено с Ассоциацией кластеров, технопарков и особых экономических зон (ОЭЗ) России в лице её директора Андреем Шпиленко, другое – с региональным отделением Союза промышленников и предпринимателей Владимиром Лучниковым.
- Что нужно бизнесу? Во-первых, бизнесу необходимо, какой продукт выпускать. Во-вторых – кто его готов приобрести? И в-третьих - какие инструменты могут быть использованы для снижения издержек реализации проекта, чтобы проект быстрее окупился? Так вот, уважаемые коллеги, в Российской Федерации в рамках федерального закона о промышленной политики уже был ответ на этот вопрос – это реализация кластерной политики, создание промышленных кластеров, - рассказал директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко.
Проще говоря, кластер позволит региону привлекать средства из федерального бюджета, тем самым развивать кооперационные связи с предприятиями малого и среднего бизнеса, а также даст возможность обеспечить занятость населения.
Поддержка проекта осуществляется на всех стадиях жизненного цикла: от разработки до постановки на производство.
Субсидия выделяется напрямую предприятию на основании соглашения с минпромторгом России, заключаемого на три года. Размер субсидии составляет до 30% затрат на реализацию совместных проектов (не более 300 миллионов рублей) и выплачивается два раза в год.
Для этого республике необходимо войти в реестр промышленных кластеров минпромторга России.
- Необходимо поручить профильному министерству описать существующие промышленные цепочки, внести в реестр и дать возможность вашему бизнесу, потенциальным инвесторам войти в производственную цепочку и за счёт средств федерального бюджета покрыть издержки. Тем более, субъект не несёт никаких расходов, - заявил Шпиленко.
В Бурятии уже есть один кластер высокотехнологичного машиностроения и приборостроения, который работает с 2016 года. Он выпускает конечную продукцию в виде вертолётов, блоков авиационной автоматики и лопастей несущего винта.
Помимо существующего кластера, Шпиленко предложил проработать создание четырёх новых промышленных кластеров:
- Строительный
- Деревообрабатывающий
- Металлургический
- Текстильный.
- Мы предложили создать на территории региона не менее четырёх промышленных кластеров. Один у вас действует – это авиационный и мы видим, что необходимо создать ещё не менее четырёх. Необходимо описать сложившийся цепочки, выявить инвестиционные «ниши» и позволить бизнесу входить и реализовать эти проекты на территории готовых инфраструктурных объектов – это промышленный парк или индустриальный парк, - поделился Шпиленко.
Бурятия договорилась сотрудничать с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России
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