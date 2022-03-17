Путин заявил об увеличении МРОТ, зарплат бюджетников и пенсий

Будут увеличены все социальные выплаты



Российские власти в ближайшее время увеличат минимальный размер оплаты труда, величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, а также все социальные выплаты, в том числе пенсии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая в среду совещание по социально-экономической поддержке субъектов РФ, сообщает ТАСС.



- Понимаю, что серьёзно бьёт по доходам людей рост цен. Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере, - сказал глава государства.



Он поручил правительству рассчитать точные параметры такого повышения.



- И подчеркну: даже в текущей непростой ситуации по итогам года нам необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства. Это вполне реализуемая задача даже сегодня, - добавил Путин.



Он призвал кабмин и регионы сконцентрироваться на выполнении этой задачи и добавил, что она «носит не только экономический характер, но и является вопросом социальной справедливости», уточняет ТАСС.



