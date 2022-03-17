В Бурятии выросла конкуренция за рабочие места





Эксперты hh.ru проанализировали изменения спроса и предложения на рынке труда регионов Дальнего Востока за последние несколько недель. В целом по Дальневосточному федеральному округу активность работодателей, выражаемая в количестве открытых вакансий, в период с 7 по 13 марта снизилась на 9,5% относительно недели с 14 по 20 февраля. При этом активность соискателей выросла на 7,9%. Это повлияло на изменение hh.индекса – соотношение количества активных резюме на одну вакансию, который показывает уровень конкуренции на рынке труда. Он вырос с 3,6 до 4,2 резюме на одну вакансию.В Бурятии в период с 21 по 25 февраля на одну вакансию приходилось 4,6 активных резюме, а с 7 по 13 марта – уже 4,9. Таким образом, конкуренция среди соискателей выросла на 0,3 пункта, но по-прежнему остаётся умеренной.- Комфортным для рынка труда показателем считается 5-6 резюме на одну вакансию. На протяжении всего предыдущего года в большинстве регионов мы наблюдали яркую разбалансировку между спросом и предложением, которая провоцировала нехватку кадров во многих сферах. События последних недель немного усилили уровень профессиональной конкуренции, но несмотря на это в первой половине марта в большинстве сфер кадровый голод сохраняется, - комментирует Елизавета Илюшина, руководитель пресс-службы hh.ru на Дальнем Востоке.