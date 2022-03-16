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В ТОР «Забайкалье» будут выращивать зерновые

В ТОР «Забайкалье» будут выращивать зерновые
Экономика,  Фото:pixabay.com
Проект должен насытить внутренний рынок качественной продукцией

Число резидентов, реализующих инвестиционные проекты на территориях опережающего развития (ТОР), в свободном порту Владивосток и Арктической зоне РФ, превысило три тысячи. Трёхтысячный резидент создаст на ТОР «Забайкалье» сельскохозяйственное предприятие по выращиванию зерновых и масличных культур: рапса, овса и льна. Проект будет реализован в Читинском районе Забайкальского края.

В третьем квартале 2031 года инвестор освоит 30000 гектаров земель, в том числе залежных, выйдя на валовый сбор свыше 28000 тонн зерна. Результатом проекта станет насыщение внутреннего рынка качественной продукцией. По соглашению с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики объём инвестиций составит 542,37 млн рублей, работу получит 101 человек.

- Сельскохозяйственное предприятие создаётся в районе села Беклемишево Читинского района Забайкалья. Для реализации проекта планируется закупить 85 единиц автотехники и нового современного сельскохозяйственного оборудования: комбайнов, тракторов, сеялок, культиваторов, грузовиков, обрабатывающего оборудования. Это позволит выстроить максимально эффективный производственный процесс выращивания, сбора и реализации зерновых на территории Забайкальского края с учётом климатических, биологических и географических особенностей региона. При этом урожайность рапса с гектара составит 1,3 тонны, овса – 1,8 тонны, льна – 1 тонна, – рассказал директор ООО «Новое Беклемишево» Дмитрий Харитонов.

Он уточнил, что в течение 6 лет с начала реализации проекта в оборот посевных площадей будет введено 30000 гектаров земель, в том числе залежных земель, которые не обрабатывались длительное время.

- Запланирован поэтапный рост объёмов выращиваемого зерна с 4316 тонн в 2022 году до 28012 тонн в 2031 году. Основная часть зерновых будет сбываться на внутреннем рынке, - сказал Харитонов.

На сегодняшний день в ТОР «Забайкалье» число реализуемых проектов достигло 38, сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

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