В Бурятии долги перед 86 работниками погасили из резервного фонда

На ситуацию повлияла прокуратура



Более 2,7 млрд рублей задолженности по оплате труда погашено в 2021 году перед работниками предприятий в регионах Дальнего Востока. Защищены права свыше 39,4 тысяч граждан, сообщили в управлении Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу.



Фактический размер задолженности в ДФО сократился на треть: с 674 млн рублей по состоянию на конец 2020 года до 440 млн рублей.



- По инициативе прокуратуры Бурятии распоряжением главы республики из резервного фонда выделены денежные средства для погашения задолженности по заработной плате перед 86 работниками ОАО «Авиакомпания «Бурятские авиалинии» на сумму 9,9 млн рублей, - уточнили в управлении Генпрокуратуры.



При этом в отдельных регионах ДФО положение дел в сфере оплаты труда остаётся сложным, отметили в управлении Генпрокуратуры. 80 % суммы долга приходится на Хабаровский (132 млн. руб.) и Приморский (127 млн. руб.) края, Республику Бурятия (55 млн. рублей).



Около 65 % от общего замера задолженности суммы долга приходится на 79 предприятий, находящихся в стадии банкротства. За неправомерные действия при банкротстве по инициативе прокуроров Республики Бурятия, Камчатского, Приморского, Хабаровского краев, Амурской области 22 арбитражных управляющих привлечены к дисциплинарной ответственности, 9 – к административной.



Во всех регионах ДФО вскрыты факты неполной реализации контрольных полномочий подразделениями Роструда. За нарушение порядка рассмотрения обращений граждан по вопросам нарушения их трудовых прав к административной ответственности с наложением штрафа привлечено 28 государственных инспекторов труда, 73 инспектора привлечены к дисциплинарной ответственности.



В числе положительных тенденций отмечается значительное снижение на Дальнем Востоке уровня безработицы (с 6,5 до 5,4 %), который достиг наименьшего значения за последние годы. Более чем в 2,5 раза сократилась численность безработных граждан (со 136 тыс. до 50 тыс. чел.).



Остаётся неблагоприятной ситуация в сфере занятости в Забайкальском крае (9 %, 8 тыс. человек), Республике Бурятия (8,7 %, 4,7 тыс. человек), Республике Саха (Якутия) (6,7 %, 8 тыс. человек). На их долю приходится более 40 % безработных в округе.



Особое внимание прокуратура уделяла вопросам назначения социальных выплат гражданам, оставшимся без работы. В округе пресечено свыше 300 фактов необоснованных отказов в пособии, снижения её размера и несвоевременного назначения.





