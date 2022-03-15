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Бурятия определилась с мастер-планами для «Большого Байкала»

Бурятия определилась с мастер-планами для «Большого Байкала»
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Турпоток на «Большой Байкал» вырастет в два раза к 2030 году

14 марта состоялось заседание рабочей группы по развитию туристических территорий «Большого Байкала» с участием представителей правительства Бурятии, корпорации «Туризм.РФ» и профессионального туристического сообщества. Также было подписано дополнительное соглашение по разработке мастер-планов территорий.

В рамках совещания были рассмотрены туристические территории перспективного развития, обладающие наибольшим потенциалом для развития. Это районы населённых пунктов Байкальск – Выдрино, Турка – Горячинск, а также Тункинская долина. Здесь планируется создать всесезонные курорты с инфраструктурой для активного и пляжного отдыха, спорта и оздоровления.

Как сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ, основой комплексного развития туристических территорий «Большого Байкала» станет мастер-планирование, которое выполнит корпорация совместно с правительствами Бурятии и Иркутской области и профессиональным бизнес-сообществом. Земельные участки, для которых будут разработаны мастер-планы, были закреплены в соглашении.

- Летом 2021 года мы включились в работу совместно с регионом, изучили существующие проекты. Сейчас мы готовы приступить к разработке мастер-планов развития туристических территорий «Большого Байкала». В рамках этой работы будут определены конкретные туристические объекты для строительства, их параметры и объем необходимых инвестиций. Мы рассчитываем, что к 2030 году номерной фонд в двух регионах «Большого Байкала» вырастет с 5,5 тыс. до 19 тыс. номеров, а туристический поток увеличится с 2,8 млн до 5,7 миллионов человек. Рост турпотока будет обеспечен за счёт привлечения новых групп туристов, молодёжи и семей с детьми, – заявил генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов.

- Сегодня подписали соглашение о взаимодействии по разработке мастер-плана туристской территории. На первом этапе будет проведена работа по Тункинской долине. В дальнейшем будет проводиться разработка мастер-планов территорий в Байкальск – Выдрино, Турка – Горячинск, - пояснил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Бурятия туризм Байкал глава Бурятии

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