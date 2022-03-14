В России утвердили параметры займов по «кредитным каникулам»

Правительство определило максимумы займов для россиян



Правительство РФ утвердило параметры займов для обращения граждан за «кредитными каникулами», в рамках комплекса мер поддержки граждан и бизнеса в условиях внешних санкций. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.



- Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных размерах займов, по которым граждане вправе обращаться в банки за предоставлением «кредитных каникул», - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.



Для потребительских кредитов установлены следующие лимиты: для физических лиц - 300 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - 350 тысяч, для кредитных карт - 100 тысяч, для автомобильных кредитов - 700 тысяч рублей.



По ипотечным кредитам для Москвы установлен лимит в размере 6 миллионов рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа - 4 миллиона, для остальной России - 3 миллиона рублей.



Сообщается, что по условиям программы заёмщики имеют право обратиться за «кредитными каникулами» до 30 сентября 2022 года при условии снижения дохода на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году. Льготный период обслуживания займа можно получить на срок от одного до шести месяцев, а «кредитные каникулы» распространяются на займы, выданные до 1 марта 2022 года.



