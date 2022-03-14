 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 марта

13 марта

Популярное

В России утвердили параметры займов по «кредитным каникулам»

В России утвердили параметры займов по «кредитным каникулам»
Экономика,  Фото:Pixabay
Правительство определило максимумы займов для россиян

Правительство РФ утвердило параметры займов для обращения граждан за «кредитными каникулами», в рамках комплекса мер поддержки граждан и бизнеса в условиях внешних санкций. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

- Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных размерах займов, по которым граждане вправе обращаться в банки за предоставлением «кредитных каникул», - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Для потребительских кредитов установлены следующие лимиты: для физических лиц - 300 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - 350 тысяч, для кредитных карт - 100 тысяч, для автомобильных кредитов - 700 тысяч рублей.

По ипотечным кредитам для Москвы установлен лимит в размере 6 миллионов рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа - 4 миллиона, для остальной России - 3 миллиона рублей.

Сообщается, что по условиям программы заёмщики имеют право обратиться за «кредитными каникулами» до 30 сентября 2022 года при условии снижения дохода на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году. Льготный период обслуживания займа можно получить на срок от одного до шести месяцев, а «кредитные каникулы» распространяются на займы, выданные до 1 марта 2022 года.

Кредит господдержка санкции

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ заверили, что третий мост через Уду построят в срок
В Улан-Удэ заверили, что третий мост через Уду построят в срок
Экономика, 14.03.2022
«Пробуем ускоряться, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию», - отметил зампред правительства Бурятии
Росавтодор изучит возможность строительства моста через Селенгу в Улан-Удэ
Росавтодор изучит возможность строительства моста через Селенгу в Улан-Удэ
Экономика, 14.03.2022
Вопрос глава Бурятии обсуждал на встрече с руководителем Росавтодора
Глава Бурятии пояснил, как удастся сдержать цены в «Абсолюте» и «Титане»
Глава Бурятии пояснил, как удастся сдержать цены в «Абсолюте» и «Титане»
Экономика, 11.03.2022
«Абсолют» и «Титан» станут системообразующими предприятиями
Жители Забайкалья жалуются на хлеб по сто рублей
Жители Забайкалья жалуются на хлеб по сто рублей
Экономика, 11.03.2022
В регионе повысились цены на сахар, молоко, гречку и хлеб
В Бурятии приступили к мониторингу цен на стройматериалы
В Бурятии приступили к мониторингу цен на стройматериалы
Экономика, 11.03.2022
Все данные по удорожанию стройматериалов и оборудования будут направлены в минстрой России
Глава Бурятии об уходе брендов: «Нас особо не коснулось»
Глава Бурятии об уходе брендов: «Нас особо не коснулось»
Экономика, 10.03.2022
В Бурятии нет производств, которые были сильно завязаны на европейском импорте
Глава Бурятии пообещал поддержать строителей
Глава Бурятии пообещал поддержать строителей
Экономика, 10.03.2022
«Все планы хотим реализовать», - подчеркнул Алексей Цыденов
Глава Бурятии о ценах на продукты: «Будем сдерживать ситуацию»
Глава Бурятии о ценах на продукты: «Будем сдерживать ситуацию»
Экономика, 10.03.2022
Алексей Цыденов заявил, что власти на связи с торговыми сетями
Глава Бурятии рассказал, на какую помощь может рассчитывать бизнес
Глава Бурятии рассказал, на какую помощь может рассчитывать бизнес
Экономика, 10.03.2022
«Надеемся, что Бурятия переживёт это сложное время с минимальными потерями», - отметил Алексей Цыденов
Почти половина жителей Улан-Удэ готовы отказаться от иностранных товаров
Почти половина жителей Улан-Удэ готовы отказаться от иностранных товаров
Экономика, 10.03.2022
Улан-удэнцев опросили, как они относятся к брендам, объявивших об уходе с российского рынка
В Иркутской области предприятие не платило работникам с прошлого года
В Иркутской области предприятие не платило работникам с прошлого года
Экономика, 10.03.2022
Общая сумма долга по зарплате превысила 13 миллионов рублей
Бурятия получит 2,8 млрд на ускоренное переселение из аварийного жилья
Бурятия получит 2,8 млрд на ускоренное переселение из аварийного жилья
Экономика, 10.03.2022
Фонд ЖКХ оказал Бурятии финансовую помощь сверх установленного лимита


Народный поэт Бурятии рассказал о дружбе с Александром Вампиловым
Народный поэт Бурятии рассказал о дружбе с Александром Вампиловым
Экономика, 09.03.2022
Уроженец Кабанского района принял участие в видеопроекте о драматурге
Экономике в Иркутской области повысят устойчивость
Экономике в Иркутской области повысят устойчивость
Экономика, 09.03.2022
В регионе сформирован пакет предложений по повышению устойчивости экономики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^